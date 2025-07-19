34-летний Марио Фернандес не исключил, что продолжит карьеру: «На все воля божья. Я спокоен и пребываю в мире»

Марио Фернандес не исключил, что продолжит карьеру.

«Сейчас я нахожусь дома с семьей. Поддерживаю форму индивидуально. Если поступит хорошее для меня и родных предложение, я его рассмотрю. На все воля божья. Я спокоен и пребываю в мире», – сказал 34-летний экс-защитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России.

Марио находится в статусе свободного агента с лета 2024 года. Последним его клубом был «Зенит». Ранее сообщалось об интересе к Марио со стороны «Торпедо».