34-летний Марио Фернандес не исключил, что продолжит карьеру: «На все воля божья. Я спокоен и пребываю в мире»
Марио Фернандес не исключил, что продолжит карьеру.
«Сейчас я нахожусь дома с семьей. Поддерживаю форму индивидуально. Если поступит хорошее для меня и родных предложение, я его рассмотрю. На все воля божья. Я спокоен и пребываю в мире», – сказал 34-летний экс-защитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России.
Марио находится в статусе свободного агента с лета 2024 года. Последним его клубом был «Зенит». Ранее сообщалось об интересе к Марио со стороны «Торпедо».
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Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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