Владимир Пономарев: «Стыдно, что Фернандес гражданин России. Мы дураки пошли у него на поводу, а он плевал на нашу страну, его интересовали только деньги»

Владимир Пономарев раскритиковал Марио Фернандеса.

«Завершение карьеры Марио Фернандеса? Ему давно пора было закончить, еще когда он в Бразилию свалил. Десять лет был в ЦСКА и не научился говорить по-русски.

Это футболист для кухарок. Его же в сборную Бразилии не взяли, потому что в обороне он играть не умел. Игнашевичу и Березуцкому постоянно приходилось его страховать. Да, зрители от него балдели, но любой профессионал скажет, что защищаться он не умеет.

Конечно, он похоронил себя в глазах фанатов ЦСКА, уйдя в «Зенит». Я Семаку говорил, что он в Петербурге всю команду развалит. Так и получилось.

Стыдно, что он гражданин России. Мы дураки пошли у него на поводу, а он плевал на нашу страну. Его интересовали только деньги», – сказал экс-футболист сборной СССР и ЦСКА

Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
