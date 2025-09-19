Владимир Пономарев раскритиковал Марио Фернандеса.

«Завершение карьеры Марио Фернандеса ? Ему давно пора было закончить, еще когда он в Бразилию свалил. Десять лет был в ЦСКА и не научился говорить по-русски.

Это футболист для кухарок. Его же в сборную Бразилии не взяли, потому что в обороне он играть не умел. Игнашевичу и Березуцкому постоянно приходилось его страховать. Да, зрители от него балдели, но любой профессионал скажет, что защищаться он не умеет.

Конечно, он похоронил себя в глазах фанатов ЦСКА, уйдя в «Зенит». Я Семаку говорил, что он в Петербурге всю команду развалит. Так и получилось.

Стыдно, что он гражданин России. Мы дураки пошли у него на поводу, а он плевал на нашу страну. Его интересовали только деньги», – сказал экс-футболист сборной СССР и ЦСКА .