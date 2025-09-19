«Барселона» сыграет с «Сосьедадом» на «Олимпик Льюис Компанис», скорее всего. Каталонцы надеялись вернуться на «Камп Ноу» на последний матч сентября

«Барселона», вероятно, не будет играть на «Камп Ноу» в сентябре.

По данным Mundo Deportivo, все указывает на то, что игра «блауграны» против «Сосьедада » (28 сентября), которую хозяева надеялись провести на своей основной арене, пройдет на «Олимпик Льюис Компанис».

Каталонцам пока не удалось получить сертификат, необходимый для выдачи лицензии на проведение игр на «Камп Ноу ».

Проведение матча на «Олимпик Льюис Компанис » тоже связано с определенными трудностями. Игра была сдвинута на более раннее время (с 21:00 на 18:30 по местному времени) по запросу полиции в связи с пересечением с Piromusical de la Mercè. Подготовка муниципальных служб к музыкальному мероприятию приведет к тому, что болельщикам будет гораздо сложнее добраться и покинуть арену.

