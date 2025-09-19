  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барселона» сыграет с «Сосьедадом» на «Олимпик Льюис Компанис», скорее всего. Каталонцы надеялись вернуться на «Камп Ноу» на последний матч сентября
2

«Барселона» сыграет с «Сосьедадом» на «Олимпик Льюис Компанис», скорее всего. Каталонцы надеялись вернуться на «Камп Ноу» на последний матч сентября

«Барселона», вероятно, не будет играть на «Камп Ноу» в сентябре.

По данным Mundo Deportivo, все указывает на то, что игра «блауграны» против «Сосьедада» (28 сентября), которую хозяева надеялись провести на своей основной арене, пройдет на «Олимпик Льюис Компанис».

Каталонцам пока не удалось получить сертификат, необходимый для выдачи лицензии на проведение игр на «Камп Ноу».

Проведение матча на «Олимпик Льюис Компанис» тоже связано с определенными трудностями. Игра была сдвинута на более раннее время (с 21:00 на 18:30 по местному времени) по запросу полиции в связи с пересечением с Piromusical de la Mercè. Подготовка муниципальных служб к музыкальному мероприятию приведет к тому, что болельщикам будет гораздо сложнее добраться и покинуть арену.

Генменеджер Ла Лиги Гомес о финансах «Барсы»: «Это клуб мирового класса, он придет в норму. Сейчас они работают без стадиона, приносящего 70-80 млн евро в год»

«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?1586 голосов
Ман ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoРеал Сосьедад
logoОлимпик Льюис Компанис
logoЛа Лига
logoКамп Ноу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Асприлья о Ямале: «Замена Месси и Криштиану. У этого парня невероятный талант»
16сегодня, 19:46
Пилот «Формулы-1» Сайнс о «Золотом мяче»: «Болею за «Реал», но отдал бы приз Ямалю. Он потрясающий, лучший сейчас»
9сегодня, 19:25
Генменеджер Ла Лиги Гомес о снижении лимита расходов «Барсы» на 112 млн: «Сумма совпадает с деньгами за VIP-места. Один аудитор сказал да, потом другой сказал нет – и лишил клуб 100 млн»
14сегодня, 17:42
Главные новости
Деку про ЛЧ: «Барселоне» нужно быть очень сильной, чтобы претендовать на финал. «Ливерпуль» и «Реал» укрепились, «ПСЖ» – невероятная команда. Конкуренты стали лучше»
8 минут назад
Алонсо хочет, чтобы между Винисиусом и Родриго была настоящая конкуренция. Место левого вингера в «Реале» никому не гарантировано
619 минут назад
Лебедев про Ротенберга: «Называли «заряженным». У всех зарплата 8000 рублей – а он на «Крузаке» с охраной. Попович ему так сказал – а Боря: «Ты так не шути, а то на лбу появится красная точка»
2745 минут назад
Роналду ответил на критику подкастеров из-за перехода Феликса в саудовскую лигу: «Придурки. Ничего не понимают в футболе, но высказывают мнение»
22сегодня, 19:47
Асприлья о Ямале: «Замена Месси и Криштиану. У этого парня невероятный талант»
16сегодня, 19:46
Пилот «Формулы-1» Сайнс о «Золотом мяче»: «Болею за «Реал», но отдал бы приз Ямалю. Он потрясающий, лучший сейчас»
9сегодня, 19:25
Федорищев покидает должность губернатора Самарской области. С ним уйдут и руководители «Крыльев» (Иван Карпов)
69сегодня, 19:18
Алонсо про сохранение дисквалификации Хейсена: «Я не удивлен. Если ошибка признана, это должно иметь последствия – но их нет»
10сегодня, 19:18
Контрольный пакет акций «Атлетико» может купить американский инвестфонд Apollo. Переговоры на продвинутом этапе
11сегодня, 18:59
Джером Боатенг завершил карьеру. Защитник выиграл 25 трофеев с «Баварией» и стал чемпионом мира с Германией
44сегодня, 18:58
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Бетис» победил «Сосьедад» Захаряна, «Реал» примет «Эспаньол» в субботу, «Барса» сыграет с «Хетафе» в воскресенье
53 минуты назад
Йоахим Лев: «Нойер, вероятно, лучший вратарь всех времен. Он придал футболу новый облик»
16 минут назад
Чемпионат Италии. «Лечче» уступил «Кальяри», «Ювентус» и «Милан» проведут матчи в субботу, «Интер» – в воскресенье
519 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» обыграл «Анже», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в воскресенье
223 минуты назад
«Аль-Хилаль» вел 3:0 до 78-й минуты, но сыграл 3:3 с «Аль-Ахли». У Малкома 2+1, Тоуни сделал дубль, у Мареза 2 ассиста
226 минут назад
Непомнящий про бан Станковича: «Зло должно быть наказано. Это не совсем адекватное поведение для тренера»
834 минуты назад
Чемпионат Германии. «Штутгарт» победил «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет в субботу, «Дортмунд» и «Байер» – в воскресенье
139 минут назад
Ольга Смородская: «Батраков сильнее Головина и Миранчука. Заслуженно самый дорогой российский игрок»
346 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома сыграл 3:3 с «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Иттихад» Бензема проведут матчи в субботу
3сегодня, 20:01
Экс-форвард «Ювентуса» и «Ромы» Вучинич возглавил сборную Черногории вместо Просинечки
3сегодня, 19:58Фото