Генменеджер Ла Лиги Гомес о снижении лимита расходов «Барсы» на 112 млн: «Сумма совпадает с деньгами за VIP-места. Один аудитор сказал да, потом другой сказал нет – и лишил клуб 100 млн»

Генменеджер Ла Лиги Хавьер Гомес оценил ситуацию с финансами «Барселоны».

Ранее лига опубликовала новые лимиты расходов для клубов. У «блауграны» потолок снизился за полгода с 463 642 000 до 351 284 000 евро.

«Эти 112 миллионов совпадают со 100 миллионами за VIP-места. Один аудитор дал «Барселоне» положительный ответ, потом другой сказал нет, и это лишило клуб 100 млн евро. Таковы причина и следствие», – сказал Гомес.

«Барса» продала 475 VIP-мест на «Камп Ноу» на срок до 30 лет за 100 млн евро. Клуб заявил, что Ла Лигу уведомили о сделке 31 декабря