«ПСЖ» добивается проведения игры с «Барселоной» на «Камп Ноу». Каталонцы надеются вернуться на свой стадион 28 сентября – за 3 дня до матча с парижанами
«ПСЖ» хочет сыграть с «Барселоной» на «Камп Ноу».
Diario Sport утверждает, что парижане активно добиваются того, чтобы встреча, назначенная на 1 октября, состоялась на основном стадионе «блауграны».
Каталонцы считают, что наиболее реалистичный вариант – открытие «Камп Ноу» игрой с «Сосьедадом» 28 сентября. Этот матч должен стать своеобразной проверкой арены перед игрой с «ПСЖ».
До тех пор «Барселона» будет играть на «Эстади Йохан Кройфф», вмещающем 6 000 зрителей.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости