«ПСЖ» добивается проведения игры с «Барселоной» на «Камп Ноу». Каталонцы надеются вернуться на свой стадион 28 сентября – за 3 дня до матча с парижанами

«ПСЖ» хочет сыграть с «Барселоной» на «Камп Ноу».

Diario Sport утверждает, что парижане активно добиваются того, чтобы встреча, назначенная на 1 октября, состоялась на основном стадионе «блауграны».

Каталонцы считают, что наиболее реалистичный вариант – открытие «Камп Ноу » игрой с «Сосьедадом » 28 сентября. Этот матч должен стать своеобразной проверкой арены перед игрой с «ПСЖ ».

До тех пор «Барселона » будет играть на «Эстади Йохан Кройфф», вмещающем 6 000 зрителей.