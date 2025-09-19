  • Спортс
Генменеджер Ла Лиги Гомес о финансах «Барсы»: «Это клуб мирового класса, он придет в норму. Сейчас они работают без стадиона, приносящего 70-80 млн евро в год»

Генеральный менеджер Ла Лиги уверен, что «Барса» улучшит финансовое положение.

Ранее Ла Лига опубликовала новые лимиты расходов для клубов. Лимит «блауграны» снизился за полгода с 463 642 000 до 351 284 000 евро. 

«Я убежден, что так и будет, это клуб мирового класса. В том, что он справится с этой проблемой, я уверен на 100%.

Мы сосредоточены на этом вопросе, но «Барселона» работает без своего стадиона, где у нее большой доход. Речь идет о 70-80 миллионах евро в год.

Клуб придет в норму – неизвестно, случится ли это через 10 месяцев или в другое время», – сказал Хавьер Гомес.

Источник: Mundo Deportivo
