Вратарь «Байера» Градецки не проигрывает 50 матчей Бундеслиги подряд – 2-й результат в истории турнира. Лидирует Боатенг – 56 игр
Вратарь «Байера» Лукаш Градецки не проигрывает в 50 матчах Бундеслиги подряд.
Вчера клуб из Леверкузена сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» (2:2) в 19-м туре чемпионата Германии.
35-летний финский голкипер продлил свою беспроигрышную серию в Бундеслиге до 50 матчей. С ним в составе «Байер» в последний раз проигрывал в 34-м туре сезона-2022/23 – 0:3 с «Бохумом».
По этому показателю он занимает второе место в истории турнира. Лучший результат в активе экс-защитника «Баварии» Джерома Боатенга – 56 игр в период с 2012 по 2014 год.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер OptaFranz
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