Вратарь «Байера» Градецки не проигрывает 50 матчей Бундеслиги подряд – 2-й результат в истории турнира. Лидирует Боатенг – 56 игр

Вратарь «Байера» Лукаш Градецки не проигрывает в 50 матчах Бундеслиги подряд.

Вчера клуб из Леверкузена сыграл вничью с «РБ Лейпцигом » (2:2) в 19-м туре чемпионата Германии.

35-летний финский голкипер продлил свою беспроигрышную серию в Бундеслиге до 50 матчей. С ним в составе «Байер » в последний раз проигрывал в 34-м туре сезона-2022/23 – 0:3 с «Бохумом».

По этому показателю он занимает второе место в истории турнира. Лучший результат в активе экс-защитника «Баварии » Джерома Боатенга – 56 игр в период с 2012 по 2014 год.

Виртц наступил на голень Рауму перед голевой атакой «Байера». Данкерт засчитал взятие ворот «Лейпцига» после разговора с ВАР