  • Боатенг и ЛАСК расторгли контракт. Экс-защитник «Баварии» провел 14 матчей за австрийский клуб
1

Боатенг и ЛАСК расторгли контракт. Экс-защитник «Баварии» провел 14 матчей за австрийский клуб

Джером Боатенг покинул ЛАСК.

36-летний защитник и австрийский клуб договорились о расторжении контракта, рассчитанного до 2026 года. 

Боатенг перешел в ЛАСК прошлым летом. Экс-игрок «Баварии» провел 14 матчей за клуб. 

«Несмотря на то, что чемпион мира 2014 года часто страдал от травм, его международный опыт позволил ему стать ценным лидером как на поле, так и в раздевалке. В частности, молодые игроки смогли воспользоваться его поддержкой для своего развития», – говорится в заявлении ЛАСК

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт ЛАСК
logoДжером Боатенг
трансферы
logoЛАСК
logoБавария
logoвысшая лига Австрия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
