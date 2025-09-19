«Барселона» примет «ПСЖ» на «Олимпик Льюис Компанис». Разрешения для игры на «Камп Ноу» еще не получены
«Барселона» не сможет принять «ПСЖ» на «Камп Ноу».
Каталонский клуб объявил, что матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» 1 октября.
«Клуб продолжает активно работать над получением необходимых разрешений для открытия «Спотифай Камп Ноу» в ближайшие месяцы.
«Барселона» выражает благодарность своим членам и болельщикам за понимание и поддержку в ходе столь сложного и в то же время захватывающего процесса возвращения на новый «Спотифай Камп Ноу», – говорится в сообщении сине-гранатовых.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Барселоны»
