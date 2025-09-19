  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Энрике мечтает вернуться в «Барселону». Президентские выборы в клубе могут помочь с этим (Diario Sport)
37

Энрике мечтает вернуться в «Барселону». Президентские выборы в клубе могут помочь с этим (Diario Sport)

Луису Энрике хочется снова поработать в «Барселоне».

Diario Sport утверждает, что главный тренер «ПСЖ» следит за ситуацией в каталонском клубе и знает, что в 2026 году там пройдут президентские выборы. Они могут поспособствовать возвращению испанского специалиста.

Отмечается, что Энрике в общении с близкими людьми не раз упоминал свое желание вновь возглавить «блауграну».

Луис тренировал «Барселону» с 2014 по 2017 год. Сейчас с командой работает Ханс-Дитер Флик.

«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?707 голосов
Ман ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
logoЛуис Энрике
logoБарселона
logoлига 1 Франция
logoХанс-Дитер Флик
logoПСЖ
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энрике о том, почему смотрел с трибун 1-й тайм матча с «Аталантой»: «Это дает больше информации, я могу все контролировать. На выезде с «Марселем» я бы на это не решился»
9вчера, 15:47
Энрике о 4:0 с «Аталантой»: «Очень хороший матч, «ПСЖ» заслужил победу. О пенальти Барколя мы должны спросить его, а не тренера»
517 сентября, 21:39
У «ПСЖ» 6 побед в 6 матчах сезона – 5 в игровое время и по пенальти в Суперкубке Европы против «Тоттенхэма»
1117 сентября, 21:20
Главные новости
Генменеджер Ла Лиги Гомес о снижении лимита расходов «Барсы» на 112 млн: «Сумма совпадает с деньгами за VIP-места. Один аудитор сказал да, потом другой сказал нет – и лишил клуб 100 млн»
417 минут назад
«Диванные критики завидуют и не хотят встать чем-то заняться. Мы жертвуем здоровьем, я променял детство на футбол». Рожков об осуждении зарплат игроков
319 минут назад
ЦСКА и Кузяев обсуждают контракт по схеме «1+1». Медосмотр – на этой неделе («СЭ»)
1836 минут назад
Шикунов о «Спартаке»: «Станковича нужно увольнять вместе с Кахигао – столько денег похоронили! Что Франсис сделал хорошего? Нам хватило Гарсии, два гола за такие деньги – ненормально»
1251 минуту назад
Страйк-режим в «Невидимке». Сколько футболистов подряд назовете?
59 минут назадТелеграм
ЦСКА хочет подписать Кузяева. Далер готов перейти («Чемпионат»)
39сегодня, 16:50
Энтони Гордон: «Ньюкасл» многому научился в матче с «Барселоной». В Англии так не играют – не на таком уровне. Некоторые их действия в середине поля были по-настоящему первоклассными»
25сегодня, 16:39
Станковича могли отстранить на 3 месяца за брань в адрес судьи – таков максимальный срок с учетом рецидива
12сегодня, 16:24
Соболев провел гендер-пати возле «Газпром Арены» и узнал, что у него будет сын: «Сердцебиение на максимум, слезы заливают лицо. Мы так ждем тебя, наш мир»
45сегодня, 16:19Видео
Владимир Пономарев: «Стыдно, что Фернандес гражданин России. Мы дураки пошли у него на поводу, а он плевал на нашу страну, его интересовали только деньги»
77сегодня, 15:58
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Наср» Роналду сыграет в субботу
2через 0 Live
Член совдира «Локо» Филатов продал бы Батракова за 20 млн евро: «Жили же как-то без него раньше. На эти деньги можно много игроков купить качественных»
26 минут назад
Генсек РФС Митрофанов о дисквалификации Станковича: «Решение принято строго в рамках закона»
227 минут назад
Энцо Мареска: «Когда я пришел в «Челси», нам нужно было создать культуру, и я доволен достигнутым. При сплоченности и усердии на поле за его пределами между игроками возникает особая химия»
240 минут назад
Арбитр Бобровский о давлении после ошибки в игре «Пари НН» и «Махачкалы» в 2024-м: «Мой номер слили в сеть. Были попытки взлома важных ресурсов, банковских карт»
142 минуты назад
Канчельскис про «Зенит»: «Легионеры еще проявят себя. Клуб остается претендентом на чемпионство»
1сегодня, 16:58
Станислав Черчесов: «Единственный раз праздновал день рождения в 50 лет. Не то что мне жалко потратить пару рублей. Столько звонков, надо отвечать. Это отвлекает»
5сегодня, 16:32
Хаби Алонсо: «Мбаппе будет начинать некоторые матчи не в старте, ему надо принять это как данность»
9сегодня, 16:14
«Если лучший футболист в истории останется еще на какое-то время, это будет отличная новость для МЛС». Маскерано о продлении контракта с Месси
2сегодня, 16:04
Угальде об эмоциональности Станковича: «Это нормально. Значит, что он живет футболом»
5сегодня, 15:45