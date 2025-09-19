Энрике мечтает вернуться в «Барселону». Президентские выборы в клубе могут помочь с этим (Diario Sport)
Луису Энрике хочется снова поработать в «Барселоне».
Diario Sport утверждает, что главный тренер «ПСЖ» следит за ситуацией в каталонском клубе и знает, что в 2026 году там пройдут президентские выборы. Они могут поспособствовать возвращению испанского специалиста.
Отмечается, что Энрике в общении с близкими людьми не раз упоминал свое желание вновь возглавить «блауграну».
Луис тренировал «Барселону» с 2014 по 2017 год. Сейчас с командой работает Ханс-Дитер Флик.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
