Станковича могли отстранить на 3 месяца за брань в адрес судьи – таков максимальный срок с учетом рецидива
Деяна Станковича могли дисквалифицировать до зимы.
Главный тренер «Спартака» был отстранен на один месяц за нецензурные выражения в адрес главного судьи матча красно-белых с «Динамо» Егора Егорова.
«Максимальный срок дисквалификации по статье с учетом рецидива составляет три месяца», – отметил глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.
Станковича забанили на месяц – пропустит пять матчей. Без права обжалования
Ман Юнайтед
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости