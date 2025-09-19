Станковича могли отстранить на 3 месяца за брань в адрес судьи – таков максимальный срок с учетом рецидива

Деяна Станковича могли дисквалифицировать до зимы.

Главный тренер «Спартака » был отстранен на один месяц за нецензурные выражения в адрес главного судьи матча красно-белых с «Динамо» Егора Егорова .

«Максимальный срок дисквалификации по статье с учетом рецидива составляет три месяца», – отметил глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц .

Станковича забанили на месяц – пропустит пять матчей. Без права обжалования