Станислав Черчесов: «Единственный раз праздновал день рождения в 50 лет. Не то что мне жалко потратить пару рублей. Столько звонков, надо отвечать. Это отвлекает»

Станислав Черчесов рассказал, что не празднует дни рождения.

2 сентября тренеру «Ахмата » исполнилось 62 года.

«Могу сказать, что единственный раз я праздновал день рождения, когда мне было 50 лет. Больше я никогда никого не собирал. Не то что мне жалко потратить пару рублей. Хорошо, что мы часто в это время не играем. Можете себе представить, столько звонков, и надо на все отвечать. Хочешь или нет, это отвлекает», – сказал Черчесов .