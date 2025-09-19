Станислав Черчесов: «Единственный раз праздновал день рождения в 50 лет. Не то что мне жалко потратить пару рублей. Столько звонков, надо отвечать. Это отвлекает»
Станислав Черчесов рассказал, что не празднует дни рождения.
2 сентября тренеру «Ахмата» исполнилось 62 года.
«Могу сказать, что единственный раз я праздновал день рождения, когда мне было 50 лет. Больше я никогда никого не собирал. Не то что мне жалко потратить пару рублей. Хорошо, что мы часто в это время не играем. Можете себе представить, столько звонков, и надо на все отвечать. Хочешь или нет, это отвлекает», – сказал Черчесов.
