  Бенитес о финале ЛЧ-2005: «Люди до сих пор плачут, вспоминая о том матче. Называют это лучшим днем в жизни. Даже Руни не мог поверить, когда «Ливерпуль» отыгрался с 0:3»
Рафаэль Бенитес заявил, что люди плачут, вспоминая финал Лиги чемпионов-2005.

В решающем матче, который проходил в Стамбуле, сошлись «Ливерпуль» и «Милан». Англичане уступали 0:3 после первого тайма, но смогли отыграться и победить в серии пенальти (3:3, 3:2 по пенальти).

«Люди до сих пор вспоминают тот матч и начинают плакать, разговаривая со мной. Как только они упоминают об этом, тут же начинают литься слезы.

Эти эмоции всегда будут с ними. Многие говорили, что это был лучший день в их жизни. Я отвечаю: «Будьте осторожны, ваша жена рядом!»

Даже Уэйн Руни сказал, что смотрел тот матч и не мог поверить, когда мы отыгрались со счета 0:3», – сказал бывший главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Telegraph
