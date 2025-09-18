Станкович про 1:2 с «Ростовом»: «Спартак» проиграл почти все единоборства во 2-м тайме, соперник добавил чего-то, чего не хватило нам. Есть разные причины, почему мы выбираем сложные пути, а не легкие»

Деян Станкович прокомментировал поражение от «Ростова» в матче Кубка России.

В 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» уступил со счетом 1:2.

– Ключевым моментом стал весь второй тайм. В первой половине мы играли неплохо, создавали моменты. Во втором тайме проиграли почти все единоборства. Соперник добавил чего‑то, чего нам не хватило, и заслуженно победил.

– Почему такие разные таймы?

– Мы провели определенную ротацию. Впереди нас ждут матчи чемпионата.

– Как дела у игроков, которые не попали в заявку, все ли с ними в порядке?

– Гузиев растет, прогрессирует, но не хотелось, чтобы он перегорел. Он провел две хорошие игры. Он будет еще играть. Сегодня же на поле была битва, много дуэлей.

– Команда могла выйти в плей‑офф досрочно. Когда теперь будет решена задача – в пятом или шестом туре?

– Да, мы имели такую возможность, говорили об этом с ребятами, обсуждали на установке перед игрой. Но есть разные причины, почему мы выбираем сложные пути, а не легкие.

– Чем вас удивил «Ростов»? Выполнила ли команда вашу установку на игру?

– Не скажу, что соперник удивил, то примерно и ожидали. А свои игру, ошибки мы будем разбирать, – сказал главный тренер «Спартака ».