Агентство Ткаченко выплатило Заболотному сумму, которую «Химки» задолжали игроку: «Для Антона это было важно, мы отреагировали»

Агентство Германа Ткаченко выплатило Антону Заболотному долг вместо «Химок».

Подмосковный клуб был расформирован этим летом. У «Химок » остались долги по зарплате перед рядом футболистов и персоналом.

– Бакаеву «Химки» заплатили все?

– Мы нашли схему и реализовали ее. Футболист оказался защищен.

– Правильно понимаю, что у Антона Заболотного другая ситуация, потому что он принадлежал «Химкам»?

– Мы сами заплатили Заболотному .

– Зачем?

– Потому что для Антона это было важно.

– Что изменилось бы в ваших отношениях, если вы не покрыли бы долг «Химок»?

– Ничего. Мы просто отреагировали на то, что Антону было нужно.

– Заболотный чего-то недополучил?

– ##### (Ничего – Спортс’’) себе «чего-то»! Ого! Как и все, – сказал глава агентства ProSports Management Герман Ткаченко в интервью Спортсу’‘.

Интервью Германа Ткаченко: как живет трансферный рынок РПЛ в 2025-м?

В «Серик Беледиеспор» Юрана двухмесячная задержка зарплаты. 50% акций турецкого клуба летом приобрел экс-инвестор «Химок» Садыгов (Sport Baza)