Агентство Ткаченко выплатило Заболотному сумму, которую «Химки» задолжали игроку: «Для Антона это было важно, мы отреагировали»
Подмосковный клуб был расформирован этим летом. У «Химок» остались долги по зарплате перед рядом футболистов и персоналом.
– Бакаеву «Химки» заплатили все?
– Мы нашли схему и реализовали ее. Футболист оказался защищен.
– Правильно понимаю, что у Антона Заболотного другая ситуация, потому что он принадлежал «Химкам»?
– Мы сами заплатили Заболотному.
– Зачем?
– Потому что для Антона это было важно.
– Что изменилось бы в ваших отношениях, если вы не покрыли бы долг «Химок»?
– Ничего. Мы просто отреагировали на то, что Антону было нужно.
– Заболотный чего-то недополучил?
– ##### (Ничего – Спортс’’) себе «чего-то»! Ого! Как и все, – сказал глава агентства ProSports Management Герман Ткаченко в интервью Спортсу’‘.
