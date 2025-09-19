  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ткаченко о Гонду в «Зените»: «Незаслуженно не играет. У него было предложение от ведущего российского клуба»
9

Ткаченко о Гонду в «Зените»: «Незаслуженно не играет. У него было предложение от ведущего российского клуба»

Герман Ткаченко заявил, что Лусиано Гонду незаслуженно не играет в «Зените».

В текущем сезоне Мир РПЛ аргентинец провел 7 матчей (в шести из них выходил на замену) и не отметился результативными действиями.

– Вы говорили с Семаком о причинах нечастой игры в старте Лусиано Гонду, к трансферу которого имели отношение?

– Да, но не буду выносить разговор в паблик.

Скажу лишь, что Семак не давал негативной оценки по Лусиано. Но и после этого разговора я считаю, что Лусиано не играет незаслуженно.

Мне нравится, когда в футболе есть логика, даже если я с ней не согласен. Это именно такой случай.

– Уже после старта сезона Гонду мог уйти?

– У него были предложения, в том числе от ведущего российского клуба, – сказал глава агентства ProSports Management Герман Ткаченко в интервью Спортсу’‘.

Интервью Германа Ткаченко: как живет трансферный рынок РПЛ в 2025-м?

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoСергей Семак
logoЛусиано Гонду
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoГерман Ткаченко
logoСпортс
агенты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
