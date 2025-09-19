Ткаченко о Гладышеве в Европе: «Его чемпионат – Бундеслига. Несколько директоров почти со слезами говорили, что не могут сделать сделку – с «Сандерлендом» было то же самое»
В прошлом сезоне форвард «Динамо» сделал 15 (10+5) результативных действий за 28 матчей в Мир РПЛ. На одном из отрезков в конце сезона он отличился 6 раз за 4 игры.
– В Европе понимают, что длительность серии Гладышева не очень релевантна, но профиль Ярика – правый нападающий с левой ногой, готовый к большому количеству спринтов – то, что нужно.
Его чемпионат – Бундеслига. Несколько спортивных директоров почти со слезами говорили: «Мы не можем сделать сделку». То же самое было в разговоре с Флораном Гисольфи, спортивным директором «Сандерленда», в последние дни трансферного окна.
– Клубы АПЛ по-прежнему платят только через Barclays?
– Говорят, что нет, – сказал глава агентства ProSports Management Герман Ткаченко в интервью Спортсу’‘.
Интервью Германа Ткаченко: как живет трансферный рынок РПЛ в 2025-м?
Ткаченко об Умярове: «Уедет в Европу в следующем году. Как минимум у трех клубов есть устойчивый интерес. Он очень нравится «Бетису»