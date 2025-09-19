Герман Ткаченко заявил, что Ярославу Гладышеву лучше всего подходит Бундеслига.

В прошлом сезоне форвард «Динамо » сделал 15 (10+5) результативных действий за 28 матчей в Мир РПЛ. На одном из отрезков в конце сезона он отличился 6 раз за 4 игры.

– В Европе понимают, что длительность серии Гладышева не очень релевантна, но профиль Ярика – правый нападающий с левой ногой, готовый к большому количеству спринтов – то, что нужно.

Его чемпионат – Бундеслига. Несколько спортивных директоров почти со слезами говорили: «Мы не можем сделать сделку». То же самое было в разговоре с Флораном Гисольфи, спортивным директором «Сандерленда », в последние дни трансферного окна.

– Клубы АПЛ по-прежнему платят только через Barclays?

– Говорят, что нет, – сказал глава агентства ProSports Management Герман Ткаченко в интервью Спортсу’‘.

