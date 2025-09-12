Бенитес предпочел Салаха Роналду: «Криштиану, возможно, лучше всех в истории реализует моменты. Но Мохамед – более разносторонний футболист»
Рафаэль Бенитес предпочел Мохамеда Салаха Криштиану Роналду.
Бывшему главному тренеру «Ливерпуля» предложили выбирать между двумя футболистами атакующего плана, появляющимися на экране. Всего в своеобразном турнире были задействованы 32 игрока.
В полуфинале испанцу пришлось делать выбор между Роналду и Салахом, и он предпочел египтянина.
«Роналду, возможно, лучше всех в истории реализует моменты. Но Салах – более разносторонний футболист», – сказал Бенитес.
В паре Роналдиньо – Лионель Месси Рафаэль выбрал аргентинца. В финале победил тоже чемпион мира 2022 года.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал Shoot for Love
