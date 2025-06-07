Пирло о самом болезненном поражении: «Финал ЛЧ-2005. «Милан» сыграл почти идеально, был близок к чему-то по-настоящему великому. Это до сих пор трудно принять»
Андреа Пирло назвал поражение в финале Лиги чемпионов-2005 самым болезненным.
В том матче встретились «Милан» и «Ливерпуль». Англичане проигрывали 0:3 после первого тайма, однако сравняли счет и в итоге победили в серии пенальти.
– Говорят, «что нас не убивает – делает сильнее». Какое поражение сильнее всего повлияло на вас как на человека и как на футболиста?
– Сильнее всего на меня повлияло поражение в финале Лиги чемпионов 2005 года в Стамбуле. Это был матч, который мы сыграли практически идеально, и тем не менее все завершилось так, что это до сих пор трудно принять.
Боль от того поражения была очень глубокой – не только из-за результата, но и потому, что мы были так близки к чему-то по-настоящему великому, – сказал экс-полузащитник сборной Италии в интервью MightyTips.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
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