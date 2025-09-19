Третья апелляция «Реала» по удалению Хейсена отклонена. Защитник пропустит игру с «Эспаньолом»

Апелляция «Реала» по удалению Дина Хейсена вновь отклонена.

Защитник мадридцев получил красную карточку на 32-й минуте матча с «Реал Сосьедад» (2:1) в результате срыва контратаки соперника в центре поля. Главным арбитром встречи был Хесус Хиль Мансано.

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) ранее отклонил предварительную апелляцию «сливочных» на удаление Хейсена . Далее апелляционный комитет RFEF также оставил решение о дисквалификации в силе.

После этого «Реал» обратился в Спортивный административный суд Испании (TAD) с просьбой о временной приостановке наказания, но, как сообщает Marca, получил отказ.

Таким образом, 20-летний футболист пропустит игру против «Эспаньола» 20 сентября.