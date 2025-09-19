Алонсо о конфликте Симеоне с фанатами «Ливерпуля» в ЛЧ: «Тема оскорблений давно вышла из-под контроля. Приходится учиться жить с этим»

Хаби Алонсо прокомментировал оскорбления в адрес Диего Симеоне в матче ЛЧ.

Главный тренер «Атлетико » был удален за перепалку с фанатами в конце игры с «Ливерпулем » (2:3).

«В идеальном мире нам не пришлось бы сталкиваться с подобными ситуациями. Я не жалуюсь: меня это не сильно трогает, но других задевает сильнее.

К сожалению, с этим приходится учиться жить, потому что иначе это может вывести тебя из игры и привести к неприятным ситуациям.

Тема оскорблений уже давно вышла из-под контроля», – сказал главный тренер «Реала » Хаби Алонсо .

Фанат «Ливерпуля» о Симеоне: «Он трусоват. Не было расизма, упоминаний Фолклендской войны. Помощник плюнул в меня, я не говорил ничего, кроме «########, мы выиграли»