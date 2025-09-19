  • Спортс
  • У «Реала» самый высокий лимит расходов на состав в Ла Лиге – 761 млн евро. У «Барселоны» снизился более чем на 100 млн – до 351 млн
41

Ла Лига опубликовала новые лимиты расходов для клубов.

Самый высокий лимит на состав и тренеров (бонусы, комиссии, амортизацию трансферов и другое) по-прежнему у мадридского «Реала» – 761 226 000 евро. Прошлой зимой этот показатель у «сливочных» составлял 754 894 000 евро.

В свою очередь, у «Барселоны» лимит на расходы снизился за полгода с 463 642 000 до 351 284 000 евро. 

Третий результат у «Атлетико» – рост с 314 281 000 евро до 326 989 000 евро.

Тратить 100 млн и более также имеют право «Вильярреал» (173 084 000), «Сосьедад» (128 259 000), «Атлетик» (126 050 000) и «Бетис» (125 946 000).

Самое тяжелое положение все также у «Севильи» – 22 139 000 евро. Лимит клуба вырос с 684 тысяч евро благодаря принятой в ноябре мере, согласно которой клубы Ла Лиги обязаны иметь лимит не менее 30% от своего оборота, но по-прежнему остается самым низким в лиге. Полный список – здесь

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
