КДК рассмотрит удаление Гайча в матче с «Ростовом» и скандирования фанатов «Спартака» в адрес судьи на игре с «Динамо»

КДК рассмотрит удаление Милана Гайича в матче с «Ростовом».

Вчера ЦСКА уступил «Ростову» (0:1) в матче 8-го тура Мир РПЛ. Армейцы остались в меньшинстве после удаления Гайича на 43-й минуте – арбитр Сергей Карасев показал сербскому защитнику красную карточку за отмашку локтем от Давида Семенчука.

«ЦСКА по предварительной заявке основного вещателя не предоставил игрока на послематчевое интервью. В этом же матче рассмотрим удаление футболиста Гайича за агрессивное поведение, игрок приглашен на заседание. Рассмотрим также неподобающее поведение команды ЦСКА – удаление двух футболистов в составе одной команды», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Также на заседании будет рассмотрено поведение игроков, тренерского штаба и болельщиков «Спартака» во время матча с «Динамо» (2:2).

«Рассмотрим выход за пределы технической зоны представителей тренерского штаба «Спартака» с выходом на поле – Станковича, Бривио, Сакича. Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Также рассмотрим неподобающее поведение команды «Спартак» – предупреждение четырех футболистов, одного официального лица клуба и удаление двух официальных лиц клуба в составе одной команды.

В матче «Рубин» – «Динамо» Махачкала на скамейке запасных в технической зоне «Динамо» находился тренер по физподготовке Баламирзаев, который не был внесен в протокол матча – это нарушение регламента.

После окончания матча «Ахмат» – «Локомотив» болельщики «Ахмата» бросали посторонние предметы на поле. Тренер «Ахмата» по работе с вратарями Цуцулаев выходил за пределы технической зоны.

Рассмотрим удаление футболиста «Пари НН» Крашевского за серьезное нарушение правил, игрок приглашен на заседание.

По матчу «Крылья Советов» – «Сочи» рассмотрим задержку выхода команды «Сочи» из раздевалки перед началом второго тайма на две минуты», – сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС состоится в пятницу, 19 сентября.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
