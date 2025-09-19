  • Спортс
  • Ткаченко о Смолове в «Краснодаре»: «Мы ожидали чемпионства. Феде 35 лет, он на последнем этапе карьеры – понятно, что он не будет играть как в 26 или 28»
Ткаченко о Смолове в «Краснодаре»: «Мы ожидали чемпионства. Феде 35 лет, он на последнем этапе карьеры – понятно, что он не будет играть как в 26 или 28»

Герман Ткаченко заявил, что Федор Смолов находится на финальном этапе карьеры.

Прошлый сезон форвард провел в «Краснодаре». На его счету было 2 (1+1) результативных действия в 16 матчах Мир РПЛ.

– Ожидания от перехода в «Краснодар» и реальность совпали?

– Мы и ожидали чемпионства.

– Я вижу еле уловимую улыбку на вашем лице.

– «Краснодар» и в предыдущем сезоне был наверху. Почему он не должен быть наверху в следующем чемпионате?

Феде 35 лет, он на последнем этапе карьеры, понятно, что он не будет играть так, как в 26 или 28.

– Он понимал, что это последний этап?

– Нет.

– Вы об этом говорили?

– Очень много. Я настаивал на том, что это финальный этап карьеры.

– Он не соглашался?

– Он не соглашается и сейчас.

– Вы ссорились из-за этого?

– Нет, но очевидно, что Феде не нравились некоторые вещи.

– Это были самые неприятные разговоры за время вашего общения?

– Нет, Федя же умный парень. Мы приводили аргументы.

– А он?

– «Я готов, я хочу, у меня получится» – это эмоция, которая тоже есть. Но еще раз повторюсь: Федя – умный парень, он может все это проанализировать, – сказал глава агентства ProSports Management Герман Ткаченко в интервью Спортсу’‘.

Интервью Германа Ткаченко: как живет трансферный рынок РПЛ в 2025-м?

