Ткаченко о Смолове в «Краснодаре»: «Мы ожидали чемпионства. Феде 35 лет, он на последнем этапе карьеры – понятно, что он не будет играть как в 26 или 28»
Прошлый сезон форвард провел в «Краснодаре». На его счету было 2 (1+1) результативных действия в 16 матчах Мир РПЛ.
– Ожидания от перехода в «Краснодар» и реальность совпали?
– Мы и ожидали чемпионства.
– Я вижу еле уловимую улыбку на вашем лице.
– «Краснодар» и в предыдущем сезоне был наверху. Почему он не должен быть наверху в следующем чемпионате?
Феде 35 лет, он на последнем этапе карьеры, понятно, что он не будет играть так, как в 26 или 28.
– Он понимал, что это последний этап?
– Нет.
– Вы об этом говорили?
– Очень много. Я настаивал на том, что это финальный этап карьеры.
– Он не соглашался?
– Он не соглашается и сейчас.
– Вы ссорились из-за этого?
– Нет, но очевидно, что Феде не нравились некоторые вещи.
– Это были самые неприятные разговоры за время вашего общения?
– Нет, Федя же умный парень. Мы приводили аргументы.
– А он?
– «Я готов, я хочу, у меня получится» – это эмоция, которая тоже есть. Но еще раз повторюсь: Федя – умный парень, он может все это проанализировать, – сказал глава агентства ProSports Management Герман Ткаченко в интервью Спортсу’‘.
Интервью Германа Ткаченко: как живет трансферный рынок РПЛ в 2025-м?