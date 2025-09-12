  • Спортс
  ЦСКА трижды повышал Кисляку зарплату, сообщил агент Маньяков: «Поднятие без увеличения срока контракта беспрецедентно для клуба. Теперь Матвей получает на уровне лидеров»
ЦСКА трижды повышал Кисляку зарплату, сообщил агент Маньяков: «Поднятие без увеличения срока контракта беспрецедентно для клуба. Теперь Матвей получает на уровне лидеров»

ЦСКА три раза повышал зарплату Матвею Кисляку.

«Роман Бабаев говорил мне, что это беспрецедентный случай для ЦСКА: зарплату поднимают без увеличения срока контракта.

Теперь Матвей получает на уровне лидеров. Это говорит о любви клуба к Кисляку», – сказал агент Александр Маньяков Спортсу”.

Кисляк провел за ЦСКА 32 матча в Мир РПЛ и забил 3 гола, а также сделал 4 результивные передачи. Подробно со статистикой 20-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.

Безумный прогресс Кисляка – через мысли тех, кто его растил и окружает. Дорский узнал обо всем

