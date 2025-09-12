ЦСКА три раза повышал зарплату Матвею Кисляку.

«Роман Бабаев говорил мне, что это беспрецедентный случай для ЦСКА: зарплату поднимают без увеличения срока контракта.

Теперь Матвей получает на уровне лидеров. Это говорит о любви клуба к Кисляку», – сказал агент Александр Маньяков Спортсу”.

Кисляк провел за ЦСКА 32 матча в Мир РПЛ и забил 3 гола, а также сделал 4 результивные передачи. Подробно со статистикой 20-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь .

Безумный прогресс Кисляка – через мысли тех, кто его растил и окружает. Дорский узнал обо всем