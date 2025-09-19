  • Спортс
  • Герман Ткаченко: «Большие зарплаты не у топ-игроков – выдумка. Больших комиссионных тоже нет. При новом лимите будет конкуренция за суперталантливых, но она есть и сейчас»
Герман Ткаченко: «Большие зарплаты не у топ-игроков – выдумка. Больших комиссионных тоже нет. При новом лимите будет конкуренция за суперталантливых, но она есть и сейчас»

Герман Ткаченко высказался о зарплатах футболистов при новом лимите.

Напомним, министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить действующий лимит: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение».

– Зарплаты российских игроков и агентские при лимите «10 легионеров в заявке, 5 на поле» вырастут? 

– Я уже об этом говорил. Топовые игроки и так получают немаленькие деньги, но радикально больше их зарплаты не могут стать чисто физически: бюджеты довольно стабильны, параметры зарплатных ведомостей на рынке на десятки процентов никогда не меняются. Это реальность. Но какие зарплаты не у топового ряда игроков? А он не очень велик. 

– Это вопрос к вам, в том числе вы влияете на формирование зарплат.

– Большие зарплаты не у топ-игроков – абсолютная выдумка. Абсолютная. Больших комиссионных на средних российских футболистах тоже нет. И не будет. 

Я не знаю, откуда это берется. Этого и близко нет. Я помню чистоплюйскую дискуссию, что 2 миллиона рублей – большая зарплата для Ильи Агапова в ЦСКА. Кто это говорил?

– Автор Спортса’’ Саша Головин. Вы же знаете.

– Саша не разбирается в теме, что я могу сказать? Пару лет назад он получил  ответ с подробным объяснением. 

При новом лимите будет конкуренция за суперталантливых ребят. Но она есть и сейчас: ЦСКА был готов заплатить 15 миллионов евро за Пиняева.

И при чем здесь лимит? – сказал глава компании ProSports Management в интервью Спортсу”.

Интервью Германа Ткаченко: как живет трансферный рынок РПЛ в 2025-м?

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
