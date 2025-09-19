  • Спортс
  Карасев назначен на матч «Краснодар» – «Зенит» в 9-м туре РПЛ, Иванов – на ВАР. «Спартак» и «Крылья» обслужит Левников
Карасев назначен на матч «Краснодар» – «Зенит» в 9-м туре РПЛ, Иванов – на ВАР. «Спартак» и «Крылья» обслужит Левников

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 9-го тура Мир РПЛ.

20 сентября (суббота)

«Пари НН» – «Ахмат»: судья – Артем Чистяков.

Помощники судьи – Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Сергей Французов.

«Акрон» – «Рубин»: судья – Владимир Москалев.

Помощники судьи – Денис Петров, Дмитрий Маликов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Александр Гвардис.

«Динамо» Махачкала – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев.

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Хамид Талаев; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Зуев.

21 сентября (воскресенье)

«Оренбург» – «Динамо»: судья – Сергей Цыганок.

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Максим Белокур; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Александр Гончар.

«Спартак» – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников.

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Эдуард Малый.

«Балтика» – «Ростов»: судья – Евгений Буланов.

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Рафаэль Шафеев; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Мацюра.

«Краснодар» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев.

Помощники судьи – Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.

22 сентября (понедельник)

«Сочи» – ЦСКА: судья – Алексей Сухой.

Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Андрей Иванов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт РФС
