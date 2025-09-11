  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 32-летний Егоров обслужит дерби «Динамо» – «Спартак», Мешков назначен на игру «Зенита» и «Балтики», Карасев – ЦСКА и «Ростова»
4

32-летний Егоров обслужит дерби «Динамо» – «Спартак», Мешков назначен на игру «Зенита» и «Балтики», Карасев – ЦСКА и «Ростова»

РФС назначил судей на матчи 8-го тура Мир РПЛ.

На московское дерби «Динамо» – «Спартак» назначен 32-летний арбитр из Нижнего Новгорода Егор Егоров. Он третий сезон обслуживает матчи Премьер-лиги и в 13 играх показал 54 желтые карточки и назначил 6 пенальти.

12 сентября (пятница)

«Рубин» – «Динамо» Махачкала – «Рубин»: судья – Сергей Иванов. Помощники судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Олег Соколов.

13 сентября (суббота)

«Пари НН» – «Оренбург»: судья – Сергей Чебан. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Артем Перов; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Динамо» Москва – «Спартак»: судья – Егор Егоров. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Андрей Иванов.

«Ахмат» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Николай Иванов.

«Краснодар» – «Акрон»: судья – Ранэль Зияков. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Филипкин; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Владимир Казьменко.

14 сентября (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Сочи»: судья – Инал Танашев. Помощники судьи – Алексей Стипиди, Хамид Талаев; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Алексей Резников.

«Балтика» – «Зенит»: судья – Виталий Мешков. Помощники судьи – Игорь Демешко, Станислав Попков; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Зуев.

«Ростов» – ЦСКА: судья – Сергей Карасев. Помощники судьи – Адлан Хатуев, Алексей Ширяев; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?33003 голоса
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт РФС
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoСпартак
logoЦСКА
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoсудьи
видеоповторы
logoАхмат
Сергей Чебан
logoСергей Сергеевич Иванов
logoСергей Карасев
logoСочи
Егор Егоров
logoДинамо Махачкала
logoБалтика
logoАкрон
logoРубин
logoКирилл Левников
logoПари НН
logoОренбург
logoКрылья Советов
logoВиталий Мешков
logoРостов
logoРФС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Романцев против обязательных рукопожатий с арбитрами: «Тренеру подобная процедура не всегда приятна – прошлые обиды за проколы рефери долго остаются незаживающей раной»
828 сентября, 03:39
Шафеев обслужит матч ЦСКА – «Краснодар» в 7-м туре РПЛ. На «Зенит» – «Пари НН» назначен Иванов
929 августа, 10:09
Матч «Балтика» – ЦСКА обслужит Танашев, игру «Спартака» и «Пари НН» – Зияков, «Зенита» и «Оренбурга» – Цыганок
425 августа, 10:26
Шафеев обслужит матч «Рубин» – «Спартак» в 6-м туре РПЛ, Кукуян назначен на игру «Зенита» и махачкалинского «Динамо», Казарцев – на ЦСКА – «Акрон»
3521 августа, 10:46
Главные новости
Воспитанник «Зенита» Васильев: «Не могу представить себя в «Спартаке», он не близок мне по духу. С внутренней кухней красно-белых я чуть-чуть знаком»
917 минут назад
Экс-президент РФС и «Зенита» Фурсенко стал советником министра спорта РФ Дегтярева
1724 минуты назад
Дегтярев о литературе для футболистов: «Выдали, что Минспорт навязывает. Я сказал, что читать полезно всем, а какие книги – сами решите. Можем передвижную библиотеку сделать»
830 минут назад
«Челси» об обвинениях за нарушения при Абрамовиче: «Нынешние владельцы сами сообщили FA о неполной финансовой отчетности и дали доступ к файлам и архивам. Рады, что дело подходит к концу»
1235 минут назад
Экс-вратарь «Спартака» Свинов: «Я видел, как люди пашут на заводах и производствах – мой отец собирает мебель, например. Как можно убиваться, обладая привилегией зарабатывать футболом?»
1244 минуты назад
Дегтярев о словах Гинера про лимит и книги для футболистов: «Хочу выразить уважение, он с юмором отнесся, умница, молодец. Это показатель цельной натуры»
2249 минут назад
Митрофанов о лимите: «У РФС есть полномочия ужесточить его сильнее, чем Минспорт. Засилья легионеров нет – их в России меньше 5%. Молодых сильных россиян много, они попадают в сборную»
1355 минут назад
FA выдвинула против «Челси» 74 обвинения в нарушении регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях третьих лиц в игроков с 2009 по 2022 год
55сегодня, 10:20
Васильев о «Зените»: «Доверять молодым игрокам – это утопия. Мне понятна стратегия клуба, у которого стоит цель выигрывать каждый матч. В юбилейный сезон важны победы»
13сегодня, 10:14
ЦСКА подпишет Поповича из молодежки «Наполи». Хавбек проходит медосмотр в Москве
28сегодня, 10:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» Махачкала подпишет защитника «Патриотас» Аларкона за 400 000 евро и выплатит 30 000 евро за прекращение аренды футболиста в «Депортиво Пасто» (Sport24)
19 минут назад
Митрофанов о «Химках»: «РФС возбудил в КДК дело в отношении Садыгова из-за утраты клубом профессионального статуса. Я обращусь в ФИФА для запрета деятельности во всем мире пожизненно»
629 минут назад
«Сочи» расторг контракт с Батыревым и отдал Кожемякина в аренду «Торпедо»
39 минут назад
Мбаппе о семье: «Я попал в поле зрения СМИ в раннем возрасте и не хотел, чтобы затрагивали мое. Брат практически родился знаменитым, он раздавал автографы в 8-9 лет, даже не имея подписи»
154 минуты назад
Жоан Лапорта: «Барселона» привержена защите прав и свобод Каталонии, ее языка и культуры. Мы верны принципам, поддерживающим пламя «больше, чем клуба»
8сегодня, 10:03
«Крылья Советов» отдали Бобра в аренду «Нефтехимику» до конца сезона с возможностью досрочного возвращения
5сегодня, 09:43
Путин – финалистам школьной лиги «Кожаный мяч», приуроченной к 80-летию победы в ВОВ: «Желаю вам новых достижений и всего наилучшего»
9сегодня, 09:43
Мбаппе о том, когда плакал в последний раз: «Когда «ПСЖ» проиграл «Ман Сити» в полуфинале ЛЧ. Я не играл и чуть не расплакался, потому что был бесполезен»
1сегодня, 09:33
Эссугу выбыл до 2026 года после операции на бедре. Опорник «Челси» травмировался в сборной Португалии U21
5сегодня, 09:29
Йерай о дисквалификации: «После химиотерапии я облысел и начал лечение. Моя жена лечилась почти так же – однажды, когда моих таблеток не было, я принял ее лекарство, не зная, что в нем запрещенное вещество»
сегодня, 09:16