32-летний Егоров обслужит дерби «Динамо» – «Спартак», Мешков назначен на игру «Зенита» и «Балтики», Карасев – ЦСКА и «Ростова»

РФС назначил судей на матчи 8-го тура Мир РПЛ.

На московское дерби «Динамо» – «Спартак» назначен 32-летний арбитр из Нижнего Новгорода Егор Егоров. Он третий сезон обслуживает матчи Премьер-лиги и в 13 играх показал 54 желтые карточки и назначил 6 пенальти.

12 сентября (пятница)

«Рубин » – «Динамо» Махачкала – «Рубин »: судья – Сергей Иванов . Помощники судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Олег Соколов.

13 сентября (суббота)

«Пари НН » – «Оренбург »: судья – Сергей Чебан . Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Артем Перов; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Динамо » Москва – «Спартак »: судья – Егор Егоров. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Андрей Иванов.

«Ахмат» – «Локомотив »: судья – Кирилл Левников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Николай Иванов.

«Краснодар» – «Акрон»: судья – Ранэль Зияков. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Филипкин; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Владимир Казьменко.

14 сентября (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Сочи»: судья – Инал Танашев. Помощники судьи – Алексей Стипиди, Хамид Талаев; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Алексей Резников.

«Балтика» – «Зенит»: судья – Виталий Мешков. Помощники судьи – Игорь Демешко, Станислав Попков; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Зуев.

«Ростов» – ЦСКА: судья – Сергей Карасев. Помощники судьи – Адлан Хатуев, Алексей Ширяев; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Вячеслав Харламов.