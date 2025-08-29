  • Спортс
  Шафеев обслужит матч ЦСКА – «Краснодар» в 7-м туре РПЛ. На «Зенит» – «Пари НН» назначен Иванов
Шафеев обслужит матч ЦСКА – «Краснодар» в 7-м туре РПЛ. На «Зенит» – «Пари НН» назначен Иванов

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 7-го тура Мир РПЛ.

30 августа (суббота)

«Оренбург» – «Рубин»: судья – Евгений Буланов. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Александр Гвардис.

«Зенит» – «Пари НН»: судья – Сергей Иванов. Помощники судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Спартак» – «Сочи»: судья – Иван Абросимов. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Егор Егоров; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Ростов» – «Ахмат»: судья – Алексей Сухой. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Андрей Болотенков; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Александр Гончар.

31 августа (воскресенье)

«Акрон» – «Балтика»: судья – Ян Бобровский. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Алексей Стипиди; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Николай Иванов.

«Локомотив» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Карасев. Помощники судьи – Адлан Хатуев, Станислав Попков; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра.

ЦСКА – «Краснодар»: судья – Рафаэль Шафеев. Помощники судьи – Игорь Демешко, Максим Белокур; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.

«Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва: судья – Артем Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Владимир Москалев; инспектор – Сергей Лапочкин.

Источник: сайт РФС
