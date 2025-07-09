«Реал» просит продлить расследование по делу Негрейры еще на полгода. Клуб хочет прояснить все обстоятельства выплат «Барсы» бывшему вице-президенту комитета судей

«Реал» просит продлить еще на полгода расследование «дела Негрейры».

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Как сообщает Marca, юридическая служба «Реала » обратилась в суд с просьбой продлить расследование дела еще на шесть месяцев, начиная с 1 сентября – до марта 2026 года, – с целью окончательно прояснить все обстоятельства выплат, сделанных «Барселоной» компании, связанной с Негрейрой.