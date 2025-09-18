Бартомеу о деле Негрейры: «Барса» платила не за влияние на судей, а за отчеты. У нас лучшая команда, мы брали титулы с лучшим игроком мира благодаря собственным заслугам»

Жозеп Бартомеу заявил, что «Барселона» не платила за влияние на судей.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Сегодня несколько фигурантов дела дали показания в суде. Среди них – бывший президент «Барсы» Жозеп Бартомеу . После дачи показаний Бартомеу выступил перед прессой.

«Некоторые из нас, кто был связан с клубом с 2013 по 2018 год, дали показания. Многие теории, выдвигавшиеся в последние годы, были опровергнуты. Выяснилось, что как основной, так и резервной команде предоставлялись консультации по вопросам спорта и судейства до и после матчей. За эти консультации выплачивалась финансовая компенсация.

Мы платили не за влияние [на судей], а за отчеты. Поэтому мы много раз говорили, и президент Росель сделал это сегодня в своем заявлении, что у нас лучшая команда в мире, и мы выигрывали титулы исключительно благодаря собственным заслугам. Некоторые пытались очернить «Барселону». Мы добились больших успехов с лучшим игроком в мире», – заявил Бартомеу.

Сын Негрейры в суде заявил, что его отец получил от «Барсы» 7,5 млн евро не за отчеты об арбитрах. Связь клуба и бывшего вице-президента CTA он назвал неэтичной