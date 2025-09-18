У Холанда 12 голов в 7 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Форвард забил «Наполи» в ЛЧ
Эрлинг Холанд забил 12-й гол в нынешнем сезоне.
Нападающий «Манчестер Сити» забил «Наполи» (2:0, второй тайм) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Холанд провел седьмую игру с начала сезона. Он забил шесть мячей в составе национальной команды и шесть – за «Ман Сити».
Подробная статистика 25-летнего игрока доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости