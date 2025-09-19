Фоден о 2:0 с «Наполи»: «Вскрывать их было просто кошмаром. Холанд – невероятный игрок, он бьет все рекорды. Де Брюйне навсегда останется легендой «Сити»

Филип Фоден подвел итоги победного матча с «Наполи».

«Манчестер Сити» дома обыграл итальянцев (2:0) в 1-м туре общего этапа Лиге чемпионов . Гости с 21-й минуты играли в меньшинстве. Англичанин сделал ассист на Эрлинга Холанда , забившего 50-й гол в турнире.

Об игре

«Вскрывать их было просто кошмаром. Я считаю, что мы действовали довольно умно и не допускали слишком много потерь.

Первый тайм был немного разочаровывающим. У меня было не так много касаний между линиями».

О голе Холанда

«Эрлинг всегда совершает такие рывки. Главное – это уметь найти эту связь. Кажется, он бьет все рекорды. То, что он делает, просто неслыханно. Какой невероятный игрок».

О возвращении Кевина де Брюйне на «Этихад»

«Он легенда клуба. Я безмерно благодарен ему за то, что он сделал. Он навсегда останется легендой», – сказал полузащитник «Манчестер Сити » в интервью TNT Sports.