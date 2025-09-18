Лишь Месси был моложе Холанда, когда забил 50-й гол в ЛЧ

Эрлинг Холанд стал вторым самым молодым игроком, забившим 50 голов в ЛЧ.

Нападающий «Манчестер Сити » забил свой 50-й гол в Лиге чемпионов в сегодняшнем матче с «Наполи » (2:0, второй тайм). Норвежец сделал это в возрасте 25 лет и 59 дней.

В более молодом возрасте достичь этой отметки удалось лишь Лионелю Месси (24 года и 284 дня). Холанд обошел Килиана Мбаппе , забившего 50-й гол в ЛЧ в 25 лет и 356 дней.