Лишь Месси был моложе Холанда, когда забил 50-й гол в ЛЧ
Эрлинг Холанд стал вторым самым молодым игроком, забившим 50 голов в ЛЧ.
Нападающий «Манчестер Сити» забил свой 50-й гол в Лиге чемпионов в сегодняшнем матче с «Наполи» (2:0, второй тайм). Норвежец сделал это в возрасте 25 лет и 59 дней.
В более молодом возрасте достичь этой отметки удалось лишь Лионелю Месси (24 года и 284 дня). Холанд обошел Килиана Мбаппе, забившего 50-й гол в ЛЧ в 25 лет и 356 дней.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: City Xtra
