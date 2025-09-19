  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Корнеев об Осинькине: «Не надо делать из «Сочи» «Крылья Советов‑4». Зачем брать тех, кто постоянно привозил голы в Самаре?»
3

Корнеев об Осинькине: «Не надо делать из «Сочи» «Крылья Советов‑4». Зачем брать тех, кто постоянно привозил голы в Самаре?»

Игорь Корнеев раскритиковал селекцию Игоря Осинькина в «Сочи».

В среду южане проиграли «Динамо» (0:4) в Фонбет Кубке России, а в РПЛ занимают последнее место после 8 туров. Ранее Осинькин возглавлял «Крылья Советов».

«Не надо делать из «Сочи» «Крылья Советов‑4» или еще что‑то. Если ты хочешь выжить, нужно брать хороших футболистов. 

Но если есть два проверенных, которые тебе привозили [голы] в «Крыльях» постоянно, зачем их брать в «Сочи»?» — сказал экс-игрок «Барселоны» и сборной России.

На прошлой неделе «Сочи» подписал вратаря Ивана Ломаева и защитника Александра Солдатенкова, выступавших ранее за самарский клуб.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoСочи
logoпремьер-лига Россия
logoИван Ломаев
logoИгорь Осинькин
logoАлександр Солдатенков
logoFONBET Кубок России
logoИгорь Корнеев
logoКрылья Советов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову», ЦСКА уступил «Балтике» по пенальти
1027вчера, 19:44
Генич про 4:0 «Динамо» с «Сочи»: «Вот бы всегда так играли. Такого преимущества одной команды давно не видел в российском футболе. Так же было в 1-м матче, но там не залетало, а тут залезло»
817 сентября, 20:22
Осинькин о 0:2 с «Крыльями»: «Сочи» играет очень медленно. Команда только формируется»
815 сентября, 02:14
Главные новости
Юрана признали тренером тура в Турции: «Мелочь, а приятно. Двух наших парней включили в символическую сборную»
846 минут назад
Победа «Барсы» в ЛЧ с дублем Рэшфорда, поражения «Спартака» и ЦСКА в Кубке России, Моуринью возглавил «Бенфику», МОК не отстранит Израиль и другие новости
3сегодня, 04:00
Только одна команда отыгралась, проигрывая по ходу матча в АПЛ со счетом 0:4. Какая? И другие вопросы в нашем ТГ-боте
сегодня, 03:50Телеграм
Название одного из клубов-участников FONBET Кубка России совпадает с фамилией легенды АПЛ. Какой?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Радимов об 1:2 «Спартака» с «Ростовом»: «Можете представить, чтобы при Романцеве, Ярцеве позволялось такое? То, что зарабатывалось другими поколениями, нынешним спускается в мусорный бак»
20сегодня, 02:53
Араухо о дубле Рэшфорда: «Маркус невероятен. То же самое он вытворяет на тренировках»
15сегодня, 01:59
Рэшфорд, Влахович, Тюрам и Тринкау претендуют на звание игрока недели в ЛЧ
15сегодня, 01:14
«Айнтрахт» лидирует в ЛЧ после 1-го тура, «ПСЖ» – 2-й, «Бавария» – 6-я, «Ман Сити» – 9-й, «Барселона» – 12-я, «Реал» – 13-й, «Кайрат» – 33-й
45вчера, 22:08
Конте про 0:2 с «Ман Сити»: «Сложно играть против них 11 на 11, а вдесятером после 20 минут это невозможно. Игра была сломана из-за удаления – не знаю, было ли это правильно»
12вчера, 22:03
Ультра-челлендж: собрать название «Крылья Советов» в нашей новой игре
вчера, 22:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Надо иметь большие яйца, чтобы так пробить в его возрасте». Талалаев о паненке 19‑летнего форварда «Балтики» Степанова
214 минут назад
«Атлетико» расследует плевок члена штаба Симеоне в болельщиков «Ливерпуля». УЕФА может вынести дисциплинарное взыскание
1сегодня, 04:20
«В матче «Краснодар» – «Зенит» нет явного фаворита. Склоняюсь к результативной ничьей». Семшов об игре 9-го тура
6сегодня, 03:55
Тренер «Спортинга» о 4:1: «Дали «Кайрату» поверить в себя, но потом были 15 минут в нашем стиле – интенсивно и боевито»
сегодня, 03:39
Юлманд о 2:2 с «Копенгагеном»: «Не очень доволен игрой «Байера» – мы пропустили слишком много контратак»
сегодня, 03:26
Талалаев о травмах: «Когда «Балтику» судит Целовальников, а это 3 игры, у нас уже минус 5 футболистов»
4сегодня, 03:08
Хюттер об 1:4 с «Брюгге»: «Тяжелое поражение «Монако». Мы разочарованы и должны извиниться перед болельщиками»
4сегодня, 01:43
Тренер «Кайрата» об 1:4 со «Спортингом»: «Печальный результат – пропустили три гола за 5 минут. Для нас игра закончилась после 60 минут»
7сегодня, 01:29
«Барса» впервые за 20 лет начала в ЛЧ с выездной победы. В сезоне-2005/06 каталонцы выиграли турнир
5вчера, 22:01
Рэшфорд о 2:1 с «Ньюкаслом»: «Мы думаем только о победе в ЛЧ. Меня воодушевляет качество «Барсы», приятно играть с такими футболистами»
11вчера, 21:47