Корнеев об Осинькине: «Не надо делать из «Сочи» «Крылья Советов‑4». Зачем брать тех, кто постоянно привозил голы в Самаре?»
Игорь Корнеев раскритиковал селекцию Игоря Осинькина в «Сочи».
В среду южане проиграли «Динамо» (0:4) в Фонбет Кубке России, а в РПЛ занимают последнее место после 8 туров. Ранее Осинькин возглавлял «Крылья Советов».
«Не надо делать из «Сочи» «Крылья Советов‑4» или еще что‑то. Если ты хочешь выжить, нужно брать хороших футболистов.
Но если есть два проверенных, которые тебе привозили [голы] в «Крыльях» постоянно, зачем их брать в «Сочи»?» — сказал экс-игрок «Барселоны» и сборной России.
На прошлой неделе «Сочи» подписал вратаря Ивана Ломаева и защитника Александра Солдатенкова, выступавших ранее за самарский клуб.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
