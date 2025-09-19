Корнеев об Осинькине: «Не надо делать из «Сочи» «Крылья Советов‑4». Зачем брать тех, кто постоянно привозил голы в Самаре?»

Игорь Корнеев раскритиковал селекцию Игоря Осинькина в «Сочи».

В среду южане проиграли «Динамо» (0:4) в Фонбет Кубке России, а в РПЛ занимают последнее место после 8 туров. Ранее Осинькин возглавлял «Крылья Советов ».

«Не надо делать из «Сочи » «Крылья Советов‑4» или еще что‑то. Если ты хочешь выжить, нужно брать хороших футболистов.

Но если есть два проверенных, которые тебе привозили [голы] в «Крыльях» постоянно, зачем их брать в «Сочи»?» — сказал экс-игрок «Барселоны» и сборной России.

На прошлой неделе «Сочи» подписал вратаря Ивана Ломаева и защитника Александра Солдатенкова , выступавших ранее за самарский клуб.