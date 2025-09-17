  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генич про 4:0 «Динамо» с «Сочи»: «Вот бы всегда так играли. Такого преимущества одной команды давно не видел в российском футболе. Так же было в 1-м матче, но там не залетало, а тут залезло»
1

Генич про 4:0 «Динамо» с «Сочи»: «Вот бы всегда так играли. Такого преимущества одной команды давно не видел в российском футболе. Так же было в 1-м матче, но там не залетало, а тут залезло»

Константин Генич считает, что «Динамо» полностью переиграло «Сочи».

Бело-голубые разгромили сочинцев (4:0) в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Уничтожение в Сочи. Такого преимущества одной команды над другой в российском футболе я давно не видел.

А нет, видел: это был тоже матч Сочи – Динамо. Но там не залетало, а тут залезло.

Мне кажется, зря Ломаева выставили. Он растренирован, без практики, просто бросили в пекло. И нигде не выручил, как следствие.

Ну, а Динамо… Вот бы всегда они так играли;)» – написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Константина Генича
logoСочи
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
logoМатч ТВ
logoКонстантин Генич
logoИван Ломаев
соцсети
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» обыграл «Ахмат», «Динамо» разгромило «Сочи», «Краснодар» победил «Крылья» в гостях
521сегодня, 19:33
«Динамо» выиграло впервые за 4 матча. 4:0 с «Сочи» – крупнейшая победа при Карпине
5сегодня, 19:27
Тюкавин забил за «Динамо» во 2-м матче после травмы «крестов»
3сегодня, 18:50
Миранчук сделал ассист за «Динамо» во втором матче подряд
3сегодня, 17:54
Главные новости
У Кейна 13 (10+3) очков в 6 матчах сезона за «Баварию». Форвард забил «Челси» с пенальти и с игры
1310 минут назад
Карпин про 4:0 с «Сочи»: «Команда понравилась, не было расслабленности во 2-м тайме, несмотря на счет. Тюкавин первые 45 минут провел очень неплохо, а потом устал»
115 минут назад
Окружение Винисиуса обеспокоено Алонсо. Тренер «Реала» верит в вингера не так сильно, как Анчелотти
2723 минуты назад
Папен о судьях: «К «Реалу» относятся гораздо мягче, стараются все сгладить. Когда арбитр чуть ли не обнимается с Карвахалем при его удалении, возникают вопросы. Второй пенальти – это гротеск»
1353 минуты назад
У «Зенита» 5 побед и 2 ничьих в 7 последних матчах. Дальше – выезд к «Краснодару»
32сегодня, 19:34
«Зенит» вышел в 1/4 финала верхней сетки Пути РПЛ Кубка России
17сегодня, 19:33
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» обыграл «Ахмат», «Динамо» разгромило «Сочи», «Краснодар» победил «Крылья» в гостях
521сегодня, 19:33
«Зенит» обыграл «Ахмат» – 2:1. Соболев сделал дубль, первый гол Александра отменили после ВАР из-за офсайда
52сегодня, 19:33
Моуринью про недовольство президента «Фенербахче» вылетом от «Бенфики»: «Он много высказывался, но не объяснил, почему Актюркоглу был куплен только после того, как нас выбил»
18сегодня, 19:18
Лига чемпионов стартовала! «Ливерпуль» против «Атлетико», «Бавария» играет с «Челси», «ПСЖ» принимает «Аталанту», «Интер» в гостях у «Аякса»
528сегодня, 19:12Live
Ко всем новостям
Последние новости
Соболев о результативности в «Зените»: «Есть куда стремиться, но дрова в печке начинают потихонечку разгораться. Дай Бог, чтобы пламя было хорошим»
2 минуты назад
«Бавария» – «Челси». 3:1 – Кейн сделал дубль, Палмер забил, Чалоба срезал мяч в свои ворота. Онлайн-трансляция
13411 минут назадLive
Гандри из «Ахмата» бросил болельщику футболку после удаления в матче с «Зенитом». Фанат вернул ее после отмены красной
614 минут назад
«ПСЖ» – «Аталанта». 3:0 – Мендеш, Хвича и Маркиньос забили, Барколя не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
1222 минуты назадLive
Барколя не забил пенальти «Аталанте». Вингер «ПСЖ» пробил в руки вратарю
325 минут назад
«Аякс» – «Интер». 0:2 – Тюрам сделал дубль. Онлайн-трансляция
428 минут назадLive
Семак о 2:1 с «Ахматом»: «Ребята хорошо двигались и играли, заслуженно победили. «Зенит» решил задачу‑минимум в Кубке – выйти в следующий раунд»
134 минуты назад
У Хвичи 1-й гол за «ПСЖ» в этом сезоне – «Аталанте» в ЛЧ
136 минут назад
Александр Соболев: «Я привык, что мои голы отменяют, уже не обижаюсь. Считаю, что заслужил право выйти в старте «Зенита»
639 минут назад
Пенальти «Ливерпуля» против «Атлетико» отменили после просмотра ВАР. Мариани увидел игру рукой Лангле, но изменил решение
545 минут назадФото