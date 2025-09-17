Генич про 4:0 «Динамо» с «Сочи»: «Вот бы всегда так играли. Такого преимущества одной команды давно не видел в российском футболе. Так же было в 1-м матче, но там не залетало, а тут залезло»

Константин Генич считает, что «Динамо» полностью переиграло «Сочи».

Бело-голубые разгромили сочинцев (4:0) в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Уничтожение в Сочи. Такого преимущества одной команды над другой в российском футболе я давно не видел.

А нет, видел: это был тоже матч Сочи – Динамо . Но там не залетало, а тут залезло.

Мне кажется, зря Ломаева выставили. Он растренирован, без практики, просто бросили в пекло. И нигде не выручил, как следствие.

Ну, а Динамо… Вот бы всегда они так играли;)» – написал комментатор «Матч ТВ » в своем телеграм-канале.