Осинькин о 0:2 с «Крыльями»: «Сочи» играет очень медленно. Команда только формируется»

Игорь Осинькин оценил поражение «Сочи» от «Крыльев Советов» (0:2) в РПЛ.

После 8 туров южане с одним очком замыкают таблицу.

— Насколько это поражение становится критично?

— Мы сыграли одну игру, о критичности при мне говорить рано. Мы будем работать, еще 22 тура впереди. Если брать этот матч, минут 60 мы точно не были слабее, но где‑то физически просели, где‑то нет должного взаимопонимания. Какой‑то отрезок мы начали заменами влиять, но легко пропустили. Я бы хотел, чтобы моя команда играла по‑другому.

У нас есть больные, они нас могут усилить, также не доехал еще один футболист, которого на флажке успели купить. Усилить можно за счет физической подготовки, психологической. Нужно привыкнуть к новым требованиям.

Сейчас мы играем очень медленно, и эта медлительность не только потому, что мы не наиграли ту скорость, а потому, что много ситуаций, где новые сочетания, футболисты. От этого есть небольшое напряжение. Мы только команда, которая формируется, — сказал тренер «Сочи».