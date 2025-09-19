  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Юлманд о 2:2 с «Копенгагеном»: «Не очень доволен игрой «Байера» – мы пропустили слишком много контратак»
0

Юлманд о 2:2 с «Копенгагеном»: «Не очень доволен игрой «Байера» – мы пропустили слишком много контратак»

Каспер Юлманд оценил ничью «Байера» с «Копенгагеном» (2:2) в 1-м туре Лиги чемпионов.

«Мы должны принять эту ничью и радоваться заработанному очку. «Копенгаген» провел очень хороший матч и сильно осложнил нам жизнь. 

Местами мы показывали класс, но в целом я не очень доволен нашей игрой. Мы пропустили слишком много контратак и в отдельных эпизодах слишком раскрывались», – сказал тренер «Байера».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoБайер
logoЛига чемпионов УЕФА
logoКаспер Юлманд
logoКопенгаген
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Айнтрахт» лидирует в ЛЧ после 1-го тура, «ПСЖ» – 2-й, «Бавария» – 6-я, «Ман Сити» – 9-й, «Барселона» – 12-я, «Реал» – 13-й, «Кайрат» – 33-й
39вчера, 22:08
У «Байера» победа и ничья в двух матчах при Юлманде, сменившем тен Хага
2вчера, 18:47
«Копенгаген» упустил победу над «Байером» (2:2) из-за автогола Хацидьякоса на 91-й, экс-форвард «Спартака» Ларссон открыл счет в матче
9вчера, 18:39
Главные новости
Араухо о дубле Рэшфорда: «Маркус невероятен. То же самое он вытворяет на тренировках»
1сегодня, 01:59
Рэшфорд, Влахович, Тюрам и Тринкау претендуют на звание игрока недели в ЛЧ
6сегодня, 01:14
«Айнтрахт» лидирует в ЛЧ после 1-го тура, «ПСЖ» – 2-й, «Бавария» – 6-я, «Ман Сити» – 9-й, «Барселона» – 12-я, «Реал» – 13-й, «Кайрат» – 33-й
39вчера, 22:08
Конте про 0:2 с «Ман Сити»: «Сложно играть против них 11 на 11, а вдесятером после 20 минут это невозможно. Игра была сломана из-за удаления – не знаю, было ли это правильно»
10вчера, 22:03
Ультра-челлендж: собрать название «Крылья Советов» в нашей новой игре
вчера, 22:00Тесты и игры
Гвардиола о 2:0 с «Наполи»: «Восхищаюсь итальянскими командами, они невероятны в обороне. Подходим к матчу с «Арсеналом» в хорошем настроении»
5вчера, 21:53
Флик о дубле Рэшфорда в матче с «Ньюкаслом»: «Я рад, что Маркус у нас есть. У нас много хороших игроков в атаке, и он один из них. Эти голы очень помогут ему сделать следующий шаг»
27вчера, 21:24
«Барса» в 12-й раз победила английский клуб на выезде в ЛЧ – это рекорд. У «Реала» 9 побед, у «Баварии» – 8
58вчера, 21:17
У «Барселоны» нет поражений в 5 матчах сезона – 4 победы, 1 ничья
57вчера, 21:01
«Барселона» обыграла «Ньюкасл» благодаря дублю Рэшфорда – 2:1
498вчера, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Спортинга» о 4:1: «Дали «Кайрату» поверить в себя, но потом были 15 минут в нашем стиле – интенсивно и боевито»
9 минут назад
Талалаев о травмах: «Когда «Балтику» судит Целовальников, а это 3 игры, у нас уже минус 5 футболистов»
140 минут назад
Радимов об 1:2 «Спартака» с «Ростовом»: «Можете представить, чтобы при Ярцеве, Романцеве или Каррере позволялось такое? То, что зарабатывалось другими поколениями, нынешним спускается в мусорный бак»
455 минут назад
Хюттер об 1:4 с «Брюгге»: «Тяжелое поражение «Монако». Мы разочарованы и должны извиниться перед болельщиками»
3сегодня, 01:43
Тренер «Кайрата» об 1:4 со «Спортингом»: «Печальный результат – пропустили три гола за 5 минут. Для нас игра закончилась после 60 минут»
1сегодня, 01:29
«Барса» впервые за 20 лет начала в ЛЧ с выездной победы. В сезоне-2005/06 каталонцы выиграли турнир
5вчера, 22:01
Рэшфорд о 2:1 с «Ньюкаслом»: «Мы думаем только о победе в ЛЧ. Меня воодушевляет качество «Барсы», приятно играть с такими футболистами»
9вчера, 21:47
Хау об 1:2 от «Барселоны»: «Ньюкасл» хотел играть в высокооктановый футбол – думаю, у нас получилось. Разочарован, что мы не забили первыми – это решающий момент»
3вчера, 21:46
Хейлунд про 0:2 с «Ман Сити»: «Очень тяжелый матч. Играть на этом стадионе сложно, а в меньшинстве – еще сложнее»
1вчера, 21:39
Фоден о 2:0 с «Наполи»: «Вскрывать их было просто кошмаром. Холанд – невероятный игрок, он бьет все рекорды. Де Брюйне навсегда останется легендой «Сити»
2вчера, 21:33