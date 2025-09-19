Юлманд о 2:2 с «Копенгагеном»: «Не очень доволен игрой «Байера» – мы пропустили слишком много контратак»

Каспер Юлманд оценил ничью «Байера» с «Копенгагеном» (2:2) в 1-м туре Лиги чемпионов.

«Мы должны принять эту ничью и радоваться заработанному очку. «Копенгаген » провел очень хороший матч и сильно осложнил нам жизнь.

Местами мы показывали класс, но в целом я не очень доволен нашей игрой. Мы пропустили слишком много контратак и в отдельных эпизодах слишком раскрывались», – сказал тренер «Байера ».