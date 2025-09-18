У «Байера» победа и ничья в двух матчах при Юлманде, сменившем тен Хага
«Байер» не проиграл в первых трех матчах под руководством Каспера Юлманда.
Немецкая команда сыграла вничью с «Копенгагеном» (2:2) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
В первой игре под руководством Юлманда «Байер» обыграл «Айнтрахт» в Бундеслиге (3:1).
В первых двух матчах сезона в Бундеслиге «Байер» проиграл и сыграл вничью – тогда команду возглавлял Эрик тен Хаг, после этого экс-тренер «МЮ» был уволен.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
