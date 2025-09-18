У «Байера» победа и ничья в двух матчах при Юлманде, сменившем тен Хага

«Байер» не проиграл в первых трех матчах под руководством Каспера Юлманда.

Немецкая команда сыграла вничью с «Копенгагеном » (2:2) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов .

В первой игре под руководством Юлманда «Байер » обыграл «Айнтрахт» в Бундеслиге (3:1).

В первых двух матчах сезона в Бундеслиге «Байер» проиграл и сыграл вничью – тогда команду возглавлял Эрик тен Хаг , после этого экс-тренер «МЮ» был уволен.