«Наполи» проиграл впервые в сезоне – «Ман Сити» в ЛЧ. Было 3 победы подряд в Серии А
«Наполи» проиграл впервые с начала сезона.
Команда Антонио Конте уступила «Манчестер Сити» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:2).
Поражение в сегодняшнем матче стало для «Наполи» первым в сезоне-2025/26. Ранее неаполитанцы одержали три победы подряд в Серии А – над «Сассуоло» (2:0), «Кальяри» (1:0) и «Фиорентиной» (3:1).
В следующем матче «Наполи» сыграет с «Пизой». Игра 4-го тура Серии А пройдет 22 сентября.
