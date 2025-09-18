«Наполи» проиграл впервые в сезоне – «Ман Сити» в ЛЧ. Было 3 победы подряд в Серии А

«Наполи» проиграл впервые с начала сезона.

Команда Антонио Конте уступила «Манчестер Сити » в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:2).

Поражение в сегодняшнем матче стало для «Наполи » первым в сезоне-2025/26. Ранее неаполитанцы одержали три победы подряд в Серии А – над «Сассуоло» (2:0), «Кальяри» (1:0) и «Фиорентиной» (3:1).

В следующем матче «Наполи» сыграет с «Пизой». Игра 4-го тура Серии А пройдет 22 сентября.