«Король Кевин». Фанаты «Ман Сити» посвятили де Брюйне баннер и скандировали его имя на матче с «Наполи»
Болельщики «Манчестер Сити» посвятили баннер Кевину де Брюйне.
Этим летом экс-полузащитник «горожан» покинул английский клуб и присоединился к «Наполи».
Сегодня манкунианцы принимают неаполитанцев (0:0, первый тайм) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Домашние болельщики вывесили на трибуне баннер с изображением де Брюйне в образе короля и надписью King Kev («Король Кевин» – Спортс’‘).
Кроме того, фанаты «Ман Сити» скандировали имя бельгийца. Сам футболист обнимался с бывшими партнерами перед матчем.
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Фото: x.com/SimonPeach
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Саймона Пича
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости