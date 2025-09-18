  • Спортс
  «Король Кевин». Фанаты «Ман Сити» посвятили де Брюйне баннер и скандировали его имя на матче с «Наполи»
«Король Кевин». Фанаты «Ман Сити» посвятили де Брюйне баннер и скандировали его имя на матче с «Наполи»

Болельщики «Манчестер Сити» посвятили баннер Кевину де Брюйне.

Этим летом экс-полузащитник «горожан» покинул английский клуб и присоединился к «Наполи».

Сегодня манкунианцы принимают неаполитанцев (0:0, первый тайм) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Домашние болельщики вывесили на трибуне баннер с изображением де Брюйне в образе короля и надписью King Kev («Король Кевин» – Спортс’‘).

Кроме того, фанаты «Ман Сити» скандировали имя бельгийца. Сам футболист обнимался с бывшими партнерами перед матчем.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фото: x.com/SimonPeach

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Саймона Пича
