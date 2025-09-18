«Балтика» одержала первую победу в Кубке после 3 поражений – над ЦСКА по пенальти. В РПЛ у команды Талалаева нет поражений

«Балтика» набрала первые очки на групповом этапе FONBET Кубка России.

В матче 4-го тура Пути РПЛ калининградцы обыграли ЦСКА на выезде в серии пенальти (10:9, основное время – 1:1).

Ранее «Балтика» проиграла 3 из 3 матчей на групповом этапе турнира. Команда Андрея Талалаева идет на последнем месте в группе D, набрав 2 очка.

В Мир РПЛ «Балтика » не проиграла ни разу за 8 туров, одержав 4 победы и 4 раза сыграв вничью.