«Балтика» одержала первую победу в Кубке после 3 поражений – над ЦСКА по пенальти. В РПЛ у команды Талалаева нет поражений
«Балтика» набрала первые очки на групповом этапе FONBET Кубка России.
В матче 4-го тура Пути РПЛ калининградцы обыграли ЦСКА на выезде в серии пенальти (10:9, основное время – 1:1).
Ранее «Балтика» проиграла 3 из 3 матчей на групповом этапе турнира. Команда Андрея Талалаева идет на последнем месте в группе D, набрав 2 очка.
В Мир РПЛ «Балтика» не проиграла ни разу за 8 туров, одержав 4 победы и 4 раза сыграв вничью.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости