«Брюгге» разгромил «Монако» – 4:1. У команды Головина 5 поражений в 7 последних матчах ЛЧ, у бельгийцев 5 побед подряд с учетом квалификации
«Брюгге» одержал крупную победу над «Монако» в Лиге чемпионов.
Бельгийцы дома разгромили монегасков со счетом 4:1 в 1-м туре общего этапа соревнования.
У команды Александра Головина 5 поражений в 7 последних матчах ЛЧ. До этого «Монако» дважды уступил «Бенфике» (0:1, 2:3), а также проиграл «Интеру» (0:3) и «Арсеналу» (0:3).
Напомним, российский полузащитник не принимал участие в сегодняшнем матче из-за травмы бедра.
В свою очередь, «Брюгге» одержал 5 побед подряд в ЛЧ с учетом квалификации. Бельгийцы ранее по два раза обыграли «Рейнджерс» (6:0, 3:1) и «Ред Булл» (3:2, 1:0).
«Монако» из-за поломки системы кондиционирования в самолете не смог вылететь в Бельгию на матч с «Брюгге». Игроки разделись до нижнего белья, изнывая от жары в ожидании решения проблемы
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
