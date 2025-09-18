«Брюгге» разгромил «Монако» – 4:1. У команды Головина 5 поражений в 7 последних матчах ЛЧ, у бельгийцев 5 побед подряд с учетом квалификации

«Брюгге» одержал крупную победу над «Монако» в Лиге чемпионов.

Бельгийцы дома разгромили монегасков со счетом 4:1 в 1-м туре общего этапа соревнования.

У команды Александра Головина 5 поражений в 7 последних матчах ЛЧ. До этого «Монако » дважды уступил «Бенфике» (0:1, 2:3), а также проиграл «Интеру» (0:3) и «Арсеналу» (0:3).

Напомним, российский полузащитник не принимал участие в сегодняшнем матче из-за травмы бедра .

В свою очередь, «Брюгге » одержал 5 побед подряд в ЛЧ с учетом квалификации. Бельгийцы ранее по два раза обыграли «Рейнджерс» (6:0, 3:1) и «Ред Булл» (3:2, 1:0).

«Монако» из-за поломки системы кондиционирования в самолете не смог вылететь в Бельгию на матч с «Брюгге». Игроки разделись до нижнего белья, изнывая от жары в ожидании решения проблемы