Головин пропустит до месяца из-за травмы задней поверхности бедра

Травма Александра Головина оказалась серьезнее, чем предполагалось.

Полузащитник «Монако » пропустил воскресную игру Лиги 1 с «Осером» (2:1) из-за мышечного дискомфорта. Главный тренер Ади Хютер объяснил это «мерами предосторожности» .

Как сообщает L’Équipe, дополнительные обследования выявили у Головина более серьезное повреждение в области задней поверхности правого бедра, полученное прямо перед выездом в Бургундию.

В итоге россиянин будет недоступен в течение нескольких недель, возможно, месяц. Игрок пропустит ближайшие матчи, включая игры с «Брюгге» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Неясно, сможет ли он вернуться к дерби против «Ниццы» 5 октября.