Головин пропустит до месяца из-за травмы задней поверхности бедра
Травма Александра Головина оказалась серьезнее, чем предполагалось.
Полузащитник «Монако» пропустил воскресную игру Лиги 1 с «Осером» (2:1) из-за мышечного дискомфорта. Главный тренер Ади Хютер объяснил это «мерами предосторожности».
Как сообщает L’Équipe, дополнительные обследования выявили у Головина более серьезное повреждение в области задней поверхности правого бедра, полученное прямо перед выездом в Бургундию.
В итоге россиянин будет недоступен в течение нескольких недель, возможно, месяц. Игрок пропустит ближайшие матчи, включая игры с «Брюгге» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Неясно, сможет ли он вернуться к дерби против «Ниццы» 5 октября.
«Бавария» против «Челси». Кто победит?3464 голоса
Бавария
Будет ничья
Челси
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости