  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Монако» из-за поломки системы кондиционирования в самолете не смог вылететь в Бельгию на матч с «Брюгге». Игроки разделись до нижнего белья, изнывая от жары в ожидании решения проблемы
Видео
8

«Монако» из-за поломки системы кондиционирования в самолете не смог вылететь в Бельгию на матч с «Брюгге». Игроки разделись до нижнего белья, изнывая от жары в ожидании решения проблемы

«Монако» не смог вылететь в Бельгию из-за проблем с авиалайнером.

RMC Sport сообщает, что в самолете, на котором команда должна была лететь в другую страну, вышла из строя система кондиционирования. В социальных сетях появились ролики, в которых видно, как раздевшиеся до нижнего белья футболисты, изнывая от жары, обмахиваются подручными предметами и выходят на взлетно-посадочную полосу. Отмечается, что видео выложили сами игроки, но вскоре удалили.

Спустя некоторое время, когда стало ясно, что быстро решить проблему не удастся, представителям клуба разрешили вернуться в терминал.

«Монако» доберется до Бельгии только завтра. Команда прибудет за несколько часов до игры с «Брюгге» в Лиге чемпионов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
logoМонако
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
происшествия
logoБрюгге
logoвысшая лига Бельгия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Головин пропустит до месяца из-за травмы задней поверхности бедра
25сегодня, 08:34
Хюттер о неучастии Головина в матче с «Осером»: «Мера предосторожности, «Монако» не хотел рисковать»
14 сентября, 04:17
Головин из-за мышечного дискомфорта пропустит игру с «Осером» в Лиге 1
313 сентября, 13:17
Главные новости
У Кейна 13 (10+3) очков в 6 матчах сезона за «Баварию». Форвард забил «Челси» с пенальти и с игры
134 минуты назад
Карпин про 4:0 с «Сочи»: «Команда понравилась, не было расслабленности во 2-м тайме, несмотря на счет. Тюкавин первые 45 минут провел очень неплохо, а потом устал»
9 минут назад
Окружение Винисиуса обеспокоено Алонсо. Тренер «Реала» верит в вингера не так сильно, как Анчелотти
1917 минут назад
Папен о судьях: «К «Реалу» относятся гораздо мягче, стараются все сгладить. Когда арбитр чуть ли не обнимается с Карвахалем при его удалении, возникают вопросы. Второй пенальти – это гротеск»
1347 минут назад
У «Зенита» 5 побед и 2 ничьих в 7 последних матчах. Дальше – выезд к «Краснодару»
2854 минуты назад
«Зенит» вышел в 1/4 финала верхней сетки Пути РПЛ Кубка России
1755 минут назад
«Зенит» обыграл «Ахмат» – 2:1. Соболев сделал дубль, первый гол Александра отменили после ВАР из-за офсайда
5155 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» обыграл «Ахмат», «Динамо» разгромило «Сочи», «Краснодар» победил «Крылья» в гостях
52155 минут назад
Моуринью про недовольство президента «Фенербахче» вылетом от «Бенфики»: «Он много высказывался, но не объяснил, почему Актюркоглу был куплен только после того, как нас выбил»
17сегодня, 19:18
Лига чемпионов стартовала! «Ливерпуль» против «Атлетико», «Бавария» играет с «Челси», «ПСЖ» принимает «Аталанту», «Интер» в гостях у «Аякса»
506сегодня, 19:12Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «Челси». 3:1 – Кейн сделал дубль, Палмер забил, Чалоба срезал мяч в свои ворота. Онлайн-трансляция
1285 минут назадLive
Генич про 4:0 «Динамо» с «Сочи»: «Вот бы всегда так играли. Такого преимущества одной команды давно не видел в российском футболе. Так же было в 1-м матче, но там не залетало, а тут залезло»
16 минут назад
Гандри из «Ахмата» бросил болельщику футболку после удаления в матче с «Зенитом». Фанат вернул ее после отмены красной
28 минут назад
«ПСЖ» – «Аталанта». 3:0 – Мендеш, Хвича и Маркиньос забили, Барколя не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
1216 минут назадLive
Барколя не забил пенальти «Аталанте». Вингер «ПСЖ» пробил в руки вратарю
319 минут назад
«Аякс» – «Интер». 0:2 – Тюрам сделал дубль. Онлайн-трансляция
422 минуты назадLive
Семак о 2:1 с «Ахматом»: «Ребята хорошо двигались и играли, заслуженно победили. «Зенит» решил задачу‑минимум в Кубке – выйти в следующий раунд»
128 минут назад
У Хвичи 1-й гол за «ПСЖ» в этом сезоне – «Аталанте» в ЛЧ
130 минут назад
Александр Соболев: «Я привык, что мои голы отменяют, уже не обижаюсь. Считаю, что заслужил право выйти в старте «Зенита»
333 минуты назад
Пенальти «Ливерпуля» против «Атлетико» отменили после просмотра ВАР. Мариани увидел игру рукой Лангле, но изменил решение
539 минут назадФото