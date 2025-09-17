«Монако» из-за поломки системы кондиционирования в самолете не смог вылететь в Бельгию на матч с «Брюгге». Игроки разделись до нижнего белья, изнывая от жары в ожидании решения проблемы
«Монако» не смог вылететь в Бельгию из-за проблем с авиалайнером.
RMC Sport сообщает, что в самолете, на котором команда должна была лететь в другую страну, вышла из строя система кондиционирования. В социальных сетях появились ролики, в которых видно, как раздевшиеся до нижнего белья футболисты, изнывая от жары, обмахиваются подручными предметами и выходят на взлетно-посадочную полосу. Отмечается, что видео выложили сами игроки, но вскоре удалили.
Спустя некоторое время, когда стало ясно, что быстро решить проблему не удастся, представителям клуба разрешили вернуться в терминал.
«Монако» доберется до Бельгии только завтра. Команда прибудет за несколько часов до игры с «Брюгге» в Лиге чемпионов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
