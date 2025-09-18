  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Соболев стал рекордсменом Кубка России по системе «гол+пас». У форварда «Зенита» 30 (21+9) очков после дубля «Ахмату», у Веретенникова (24+4) и Сергеева (22+6) по 28 очков
36

Соболев стал рекордсменом Кубка России по системе «гол+пас». У форварда «Зенита» 30 (21+9) очков после дубля «Ахмату», у Веретенникова (24+4) и Сергеева (22+6) по 28 очков

Александр Соболев стал рекордсменом Кубка России по системе «гол+пас».

Форвард «Зенита» сделал дубль в матче с «Ахматом» (2:1) в 4-м туре Пути РПЛ.

«Победный дубль Александра Соболева в ворота «Ахмата» во вчерашней игре не только досрочно вывел «Зенит» в 1/4 финала пути РПЛ Фонбет Кубка России, но и позволил нападающему сине-бело-голубых выйти на чистое первое место в списке самых результативных игроков в истории второго по значимости национального турнира.  

На сегодняшний момент на его счету 30 очков по системе «гол+пас» в кубковых матчах – 21 гол и 9 результативных передач. 5 очков из 30 (3+2) он набрал, выступая за «Зенит». 

Ранее рекорд принадлежал экс-форварду «Ротора» Олегу Веретенникову (28 очков, 24+4). Столько же очков у Ивана Сергеева (22+6), выступавшего ранее за петербургский клуб и защищающего сейчас цвета московского «Динамо», – говорится на сайте «Зенита».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Зенита»
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Соболев
logoFONBET Кубок России
logoЗенит
logoИван Сергеев
logoРотор
logoОлег Веретенников
logoДинамо Москва
logoАхмат
рекорды
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семак про отмену гола Соболева: «Я не понимаю, Михайлов никак не участвовал в эпизоде, не мешал, никого не блокировал, даже если был вне игры. Для меня это загадка»
17вчера, 20:33
Соболев о результативности в «Зените»: «Есть куда стремиться, но дрова в печке начинают потихонечку разгораться. Дай Бог, чтобы пламя было хорошим»
8вчера, 20:32
Соболев сделал дубль в матче с «Ахматом» в Кубке. Первый гол форварда «Зенита» отменили после ВАР
2вчера, 19:05
Шафеев отменил гол Соболева «Ахмату» из-за офсайда у Михайлова после ВАР
32вчера, 18:08Фото
Главные новости
Беллингем намерен вернуться к матчу с «Атлетико». Хавбек «Реала» хочет набрать форму, чтобы выйти в старте (As)
27 минут назад
Лига чемпионов стартовала! «Барселона» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» примет «Наполи», «Байер» против «Копенгагена»
8610 минут назадLive
Жозе Моуринью: «Я ошибся, перейдя в «Фенербахче». Мой уровень – тренировать крупнейшие клубы мира. Я вернулся на него, возглавив «Бенфику»
5339 минут назад
Гендиректор «Шахтера» о допинге Мудрика: «Эта ситуация влияет на имидж Украины и нашего футбола – поэтому мы должны помочь ему, если есть возможность»
1457 минут назад
Энрике о том, почему смотрел с трибун 1-й тайм матча с «Аталантой»: «Это дает больше информации, я могу все контролировать. На выезде с «Марселем» я бы на это не решился»
5сегодня, 15:47
Путельяс отказалась переходить в «ПСЖ» из «Барселоны». Парижане были готовы выплатить отступные в 1 млн евро за двукратную обладательницу «Золотого мяча»
16сегодня, 15:43
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. ЦСКА играет с «Балтикой», «Спартак» против «Ростова»
635сегодня, 15:30Live
Руй Кошта о Моуринью: «Для меня честь, привилегия и предмет гордости видеть его в «Бенфике». Трудно было бы найти тренера с более выдающимся резюме»
15сегодня, 15:16
Джикия об уходе из «Спартака»: «Есть личное, а есть то, что можно говорить. Обид нет – мне поаплодировали, сделали круг почета и подготовили видео»
12сегодня, 15:01
Жозе Моуринью: «Ни один из гигантских клубов, что я тренировал, не вызывал у меня такого ощущения чести, ответственности и мотивации, как «Бенфика». Я буду жить ей»
59сегодня, 14:53
Ко всем новостям
Последние новости
Сторона Писарского обжаловала отстранение в CAS
2 минуты назад
«Спартак» – «Ростов». Жедсон, Заболотный, Угальде играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
105 минут назад
«Копенгаген» – «Байер». Шик и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
Комличенко о книгах: «Читать надо любому человеку, чтобы с тобой можно было поговорить нормально. Я сейчас купил «Цветы для Элджернона», классный рассказ»
311 минут назад
Бернарду о Доннарумме: «Джиджо чем-то напоминает Куртуа – высокий, крупный. Ему 26, но он уже долго играет на высочайшем уровне»
119 минут назад
Журналист Риоло после дубля Тюрама «Аяксу»: «Я больше никогда не буду критиковать Маркуса, на нем держится «Интер». Раньше это были он и Лаутаро, но сейчас это Тюрам и остальные»
222 минуты назад
«Яшин был как Пушкин и Толстой. Как можно изменить историю, если в ней был человек такого калибра?» Борис Игнатьев о предложении переименовать трофей имени советского вратаря
225 минут назад
Лещенко о предложении переименовать трофей имени Яшина: «Английские ястребы не могут успокоиться. Глупость, иначе и сказать нельзя»
539 минут назад
Тренер «Ренна» Бейе о «Золотом мяче»: «Дембеле – очевидный выбор, он поражает своей статистикой. Я был бы рад за Хакими, ведь он защитник»
339 минут назад
ЦСКА – «Балтика». 1:0 – Мусаев забил бывшей команде. Онлайн-трансляция
2045 минут назадLive