Соболев стал рекордсменом Кубка России по системе «гол+пас». У форварда «Зенита» 30 (21+9) очков после дубля «Ахмату», у Веретенникова (24+4) и Сергеева (22+6) по 28 очков

Александр Соболев стал рекордсменом Кубка России по системе «гол+пас».

Форвард «Зенита» сделал дубль в матче с «Ахматом» (2:1) в 4-м туре Пути РПЛ.

«Победный дубль Александра Соболева в ворота «Ахмата » во вчерашней игре не только досрочно вывел «Зенит» в 1/4 финала пути РПЛ Фонбет Кубка России, но и позволил нападающему сине-бело-голубых выйти на чистое первое место в списке самых результативных игроков в истории второго по значимости национального турнира.



На сегодняшний момент на его счету 30 очков по системе «гол+пас» в кубковых матчах – 21 гол и 9 результативных передач. 5 очков из 30 (3+2) он набрал, выступая за «Зенит».



Ранее рекорд принадлежал экс-форварду «Ротора » Олегу Веретенникову (28 очков, 24+4). Столько же очков у Ивана Сергеева (22+6), выступавшего ранее за петербургский клуб и защищающего сейчас цвета московского «Динамо», – говорится на сайте «Зенита ».