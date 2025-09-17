Шафеев отменил гол Соболева «Ахмату» из-за офсайда у Михайлова после ВАР
Рафаэль Шафеев отменил гол «Зенита».
Команда тренера Сергея Семака встречается с «Ахматом» в FONBET Кубке России.
На 25-й минуте форвард Александр Соболев головой поразил ворота грозненцев после навеса со штрафного. Главный арбитр после консультации с видеоассистентом и просмотра повтора решил не засчитывать гол из-за того, что в момент подачи полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов находился вне игры.
Счет не изменился – 0:0.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
«Зенит» – «Ахмат». 0:0 – гол Соболева отменили после ВАР из-за офсайда. Онлайн-трансляция
