Шафеев отменил гол Соболева «Ахмату» из-за офсайда у Михайлова после ВАР

Рафаэль Шафеев отменил гол «Зенита».

Команда тренера Сергея Семака встречается с «Ахматом » в FONBET Кубке России.

На 25-й минуте форвард Александр Соболев головой поразил ворота грозненцев после навеса со штрафного. Главный арбитр после консультации с видеоассистентом и просмотра повтора решил не засчитывать гол из-за того, что в момент подачи полузащитник «Зенита » Ярослав Михайлов находился вне игры.

Счет не изменился – 0:0.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

«Зенит» – «Ахмат». 0:0 – гол Соболева отменили после ВАР из-за офсайда. Онлайн-трансляция