Соболев сделал дубль в матче с «Ахматом» в Кубке. Первый гол форварда «Зенита» отменили после ВАР
Александр Соболев сделал дубль в матче Кубка России.
«Зенит» принимает «Ахмат» (2:0, второй тайм) в 4-м туре Фонбет Кубка России. Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Нападающий петербуржцев открыл счет на 24-й минуте, но арбитр Рафаэль Шафеев отменил гол после просмотра ВАР по причине офсайда.
На 43-й гол Соболева из штрафной был засчитан, а на 60-й форвард сделал дубль, забив головой.
С полной статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
