Соболев сделал дубль в матче с «Ахматом» в Кубке. Первый гол форварда «Зенита» отменили после ВАР

Александр Соболев сделал дубль в матче Кубка России.

«Зенит » принимает «Ахмат » (2:0, второй тайм) в 4-м туре Фонбет Кубка России. Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Нападающий петербуржцев открыл счет на 24-й минуте, но арбитр Рафаэль Шафеев отменил гол после просмотра ВАР по причине офсайда.

На 43-й гол Соболева из штрафной был засчитан, а на 60-й форвард сделал дубль, забив головой.

