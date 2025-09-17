  • Спортс
  • Соболев сделал дубль в матче с «Ахматом» в Кубке. Первый гол форварда «Зенита» отменили после ВАР
2

Соболев сделал дубль в матче с «Ахматом» в Кубке. Первый гол форварда «Зенита» отменили после ВАР

Александр Соболев сделал дубль в матче Кубка России.

«Зенит» принимает «Ахмат» (2:0, второй тайм) в 4-м туре Фонбет Кубка России. Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Нападающий петербуржцев открыл счет на 24-й минуте, но арбитр Рафаэль Шафеев отменил гол после просмотра ВАР по причине офсайда.

На 43-й гол Соболева из штрафной был засчитан, а на 60-й форвард сделал дубль, забив головой.

С полной статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
