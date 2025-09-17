Семак про отмену гола Соболева: «Я не понимаю, Михайлов никак не участвовал в эпизоде, не мешал, никого не блокировал, даже если был вне игры. Для меня это загадка»

Сергей Семак не понял причин отмены гола Александра Соболева «Ахмату».

Главный судья Рафаэль Шафеев не засчитал взятие ворот в середине первого тайма матча FONBET Кубка России из-за нахождения Ярослава Михайлова в офсайде.

«Я не понимаю этот гол, Михайлов, даже если был вне игры, никак не участвовал в эпизоде, не мешал, никого не блокировал.

Для меня это загадка», – отметил главный тренер «Зенита ».