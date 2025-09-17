Соболев о результативности в «Зените»: «Есть куда стремиться, но дрова в печке начинают потихонечку разгораться. Дай Бог, чтобы пламя было хорошим»

Александр Соболев высказался о своей результативности в последних матчах.

В игре с «Ахматом» в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (2:1) нападающий «Зенита » сделал дубль. Еще один его гол отменили.

– Александр, поздравляем с дублем в ворота «Ахмата». Как вам игра?

– Думаю, что хорошую игру мы провели, моменты создавали. И за исключением гола соперник особо ничего не создал. Думаю, мы провели игру на хорошем уровне.

– По празднованию первого года мы можем судить о счастливых для вашей семьи новостях. Может быть, поделитесь подробностями?

– Я уже выкладывал в соцсети, будет у нас второй ребенок. Как и все делают, поместил мяч под футболку и имитировал пузо (смеется).

– После этого дубля на вашем счету 11 забитых мячей в составе сине-бело-голубых. Как оцените свою результативность?

– Если мы берем последний отрезок прошлого сезона и начало этого, то есть куда стремиться, конечно, но, как говорится, дрова в печке начинают потихонечку разгораться. Дай Бог, чтобы пламя было хорошим.

– В последних домашних матчах, включая сегодняшний, вы выходили на поле с сыном. Что для вас это значит?

– Просто такая традиция. Не всегда у него получается, иногда он в школе. Но если у него получается, всегда с ним выходим. Но скоро буду выходить с двумя (улыбается).

– Прощаясь, сын говорит вам что-то, дает напутствие?

– Да, целует меня и говорит: «Давай, забивай голы!» – сказал Соболев.