  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Соболев о результативности в «Зените»: «Есть куда стремиться, но дрова в печке начинают потихонечку разгораться. Дай Бог, чтобы пламя было хорошим»
7

Соболев о результативности в «Зените»: «Есть куда стремиться, но дрова в печке начинают потихонечку разгораться. Дай Бог, чтобы пламя было хорошим»

Александр Соболев высказался о своей результативности в последних матчах.

В игре с «Ахматом» в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (2:1) нападающий «Зенита» сделал дубль. Еще один его гол отменили. 

Александр, поздравляем с дублем в ворота «Ахмата». Как вам игра?

– Думаю, что хорошую игру мы провели, моменты создавали. И за исключением гола соперник особо ничего не создал. Думаю, мы провели игру на хорошем уровне.

– По празднованию первого года мы можем судить о счастливых для вашей семьи новостях. Может быть, поделитесь подробностями?

– Я уже выкладывал в соцсети, будет у нас второй ребенок. Как и все делают, поместил мяч под футболку и имитировал пузо (смеется).

– После этого дубля на вашем счету 11 забитых мячей в составе сине-бело-голубых. Как оцените свою результативность?

– Если мы берем последний отрезок прошлого сезона и начало этого, то есть куда стремиться, конечно, но, как говорится, дрова в печке начинают потихонечку разгораться. Дай Бог, чтобы пламя было хорошим.

– В последних домашних матчах, включая сегодняшний, вы выходили на поле с сыном. Что для вас это значит?

– Просто такая традиция. Не всегда у него получается, иногда он в школе. Но если у него получается, всегда с ним выходим. Но скоро буду выходить с двумя (улыбается).

– Прощаясь, сын говорит вам что-то, дает напутствие?

– Да, целует меня и говорит: «Давай, забивай голы!» – сказал Соболев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Зенита»
logoАхмат
logoЗенит
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Руководство «Реала» знает, что у Винисиуса и Алонсо не лучшие отношения. Боссы удивились, когда вингер начал матч с «Марселем» в запасе
17 минут назад
Симеоне про удаление за споры с фанатами: «Нам говорят, что о нас заботятся, но тебя оскорбляют весь матч – и ничего не сказать. Вы не представляете, каково это – терпеть оскорбления 90 минут»
2128 минут назад
Пети о «Реале»: «В ЛЧ все спорные решения в матчах с грандами вроде «Баварии» – в пользу мадридцев, иначе не бывает»
2538 минут назад
У «ПСЖ» 6 побед в 6 матчах сезона – 5 в игровое время и по пенальти в Суперкубке Европы против «Тоттенхэма»
546 минут назад
Симеоне получил красную за перепалку с болельщиками «Ливерпуля» после победного гола «красных»
3754 минуты назад
Футбольный Вордли: угадайте клубы РПЛ – из букв на экране. Вспомните всех – от «Спартака» до «Анжи»
56 минут назадТесты и игры
«Ливерпуль» выиграл 5 матчей подряд после поражения в игре за Суперкубок Англии
1256 минут назад
«Ливерпуль» одержал все 5 побед в сезоне благодаря голам после 80-й минуты
4156 минут назад
«Бавария» обыграла «Челси» 4 раза подряд после поражения в финале ЛЧ в 2012-м
24сегодня, 21:05
Лига чемпионов стартовала! «Ливерпуль» вырвал победу у «Атлетико», «Бавария» победила «Челси», «ПСЖ» разгромил «Аталанту», «Интер» обыграл «Аякс»
818сегодня, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
Палмер про 1:3 с «Баварией»: «Челси» заслуживал большего. Мы хорошо выступили, но упустили свои шансы. Три пропущенных гола – наша собственная вина»
211 минут назад
Киву о 2:0: «Интер» пытался нейтрализовать сильные стороны «Аякса». Я хотел придерживаться схемы 3-5-2 и не нанести ущерба команде, которая и так была сильна»
12 минут назад
Льоренте о дубле «Ливерпулю»: «Я думал о трех очках и победе. Сегодня два гола не особо помогли – «Атлетико» нужно решить проблемы»
820 минут назад
Энрике о 4:0 с «Аталантой»: «Очень хороший матч, «ПСЖ» заслужил победу. О пенальти Барколя мы должны спросить его, а не тренера»
227 минут назад
Хвича признан лучшим игроком матча с «Аталантой». Вингер «ПСЖ» забил гол на 39-й
234 минуты назад
Ван Дейк с победным голом на 92-й признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» – «Атлетико»
741 минуту назад
Кейн – лучший игрок матча с «Челси» в ЛЧ. Форвард «Баварии» сделал дубль
645 минут назад
У «Атлетико» 2 поражения, 2 ничьих и 1 победа в 5 матчах сезона
448 минут назад
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Суонси» принимает «Ноттингем Форест»
958 минут назадLive
«Челси» впервые проиграл в этом сезоне – «Баварии» в ЛЧ. До этого было 2 победы и 2 ничьих в АПЛ
1158 минут назад